Thiago Medina tuvo una recaída en su salud: el nuevo parte médico

Thiago Medina sufrió una pequeña recaída en su cuadro de salud. En el nuevo parte médico publicado en la mañana del 16 de septiembre, el equipo médico actualizó el estado del ex participante de Gran Hermano, que permanece internado desde su accidente en moto del pasado viernes.

El nuevo parte médico de Thiago Medina

Esta mañana se conoció el nuevo parte médico de Thiago Medina, que permanece internado tras su brutal accidente de moto el pasado viernes. En el mismo, el equipo médico destaca que existió una pequeña complicación en la evolución del paciente.

Thiago Medina.

Según explicaron, Thiago tuvo fiebre entre la noche del lunes y la mañana del martes, lo que obligó a que se le tengan que realizar estudios. "Presentó un registro de fiebre, por lo que se le tomaron cultivos y se rotó el esquema antibiótico. No hubo cambios respecto de los otros aspectos de cuidado”, se puede leer.

De la misma forma, el informe del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, a través del Ministerio de salud PBA, remarca que se encuentra “estable y con pronóstico reservado”. "El paciente permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la UTI".

Se espera que el siguiente parte médico se emita durante la tarde de este martes, alrededor de las 18 horas. Este esquema de informes viene siendo habitual desde que Thiago Medina fue internado en el Hospital el pasado viernes, cuando sufrió un impactante accidente al chocar con su moto con un auto y salir despedido del vehículo.

Daniela Celis.

De esta manera, se actualizó el estado de salud de Thiago Medina, que presentó una decaída. Si bien se encuentra estable, su pronóstico sigue siendo reservado y atraviesa una situación crítica, sedado, esperando por la evolución que pueda tener, en extremo control por parte de los médicos de terapia intensiva.