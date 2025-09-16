Agustín Franzoni, ex novio de Flor Jazmín Peña, reveló que guarda videos íntimos de sus exparejas por si “mañana valen una fortuna”

Agustín Franzoni es uno de los influencers más observados en redes sociales, sobre todo tras su relación con Flor Jazmín Peña. El joven estuvo involucrado en algunos polémicos dichos sobre su expareja, y en nuevos romances de celebridades. Sin embargo, en las últimas horas, los usuarios no le perdonaron sus declaraciones al revelar que guarda videos íntimos de sus exnovias, por si “mañana valen una fortuna”. El video donde lo contaba se viralizó y los comentarios repudiándolo aparecieron.

Agustín Franzoni, Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato

Agustín Franzoni, ex novio de Flor Jazmín Peña, aseguró que guarda videos íntimos de sus exparejas por si “mañana valen una fortuna”

La relación de Agustín Franzoni y Flor Jazmín Peña terminó en 2023 debido a un "desamor" de parte de la bailarina, quien en el 2024 confirmó su romance con Nicolás Occhiato. Esto, y una duda entre fechas de su separación, llevó a que hubieran diversos encuentros de dichos y polémicas entre los streamings que ambos participan. Sin embargo, el último escándalo se lo llevó el influencer, con una fuerte declaración sobre sus exparejas que fue repudiado por los usuarios.

Agustín Franzoni, Flor Jazmín Peña

En Circuito Cerrado, del streaming La Casa, los presentes se encontraban jugando sobre situaciones con sus exparejas y si las harían o las siguen haciendo. En medio de las consignas, surgió "Guardar fotos íntimas de tu ex", a lo que las mujeres levantaron el cartel rojo, mientras que los hombres el verde. Esto sorprendió a sus compañeras, y Franzoni decidió defenderse, exponiendo que aún mantenía contenido, ya que podrían tener valor en un futuro.

"Tengo un par de videitos que no voy a borrar. ¿Cómo se van a borrar? No los borro ni en pe… En un par de años capaz que salen fortuna. Están bien guardados en una memoria", lanzó entre risas. Los presentes quedaron sorprendidos, y Chopa reaccionó con firmeza: "Yo me separo y te denuncio". Si bien Franzoni no mencionó a qué expareja pertenece el material que afirma tener guardado, los usuarios de las redes sociales lo repudiaron al respecto, y muchos recordaron las cancelaciones anteriores del bailarín por diversos dichos contra Flor Jazmín.

Agustín Franzoni decidió mantener el silencio en sus redes sociales, y no se refirió a sus dichos en el streaming. Por su parte, Flor Jazmín Peña se alejó de la polémica y también mantuvo silencio. Los usuarios de las redes sociales no tardaron en viralizar el video donde él admite tener guardado contenido, y de dar sus duros y tajantes comentarios en contra del bailarín e influencer, haciendo crecer el escándalo y la cancelación a su alrededor.

A.E