Sofía Aldrey, la ex de Fede Bal, apuntó contra su nueva pareja Evelyn Botto: "Siempre lo buscó"

Durante la última emisión de Sálvese quien pueda, el equipo conducido por Yanina Latorre analizó una entrevista que Sofía Aldrey, ex de Fede Bal, concedió a LAM. Durante su discurso, la maquilladora rompió el silencio sobre la relación actual del actor y no dudó en referirse a Evelyn Botto, señalando que siempre estuvo muy cerca de él.

Fede Bal y Sofía Aldrey

Durante la entrevista, Aldrey se mostró directa y sin filtros al hablar de la situación, describiendo cómo Evelyn Botto “siempre lo persiguió” y señalando algunos detalles de la dinámica que había percibido entre ellos, develando que siempre hubo un coqueteo extraño entre los dos.

Las declaraciones de Sofía sobre la nueva relación de Fede Bal

“Ah, sí, ya sé, sí. Siempre lo persiguió ella, porque cada vez que iba a lo de Andy, le mandaba mensajes”, recordó Aldrey sobre la actriz, dejando claro su descontento. Además, recordó un momento particular que marcó la situación: “De hecho, una vez él me dijo: ‘¿a vos te ponés celosa, Evelyn?’. Así que esto viene”, reflexionó.

Aldrey no dejó dudas sobre su postura frente a la fidelidad: “Yo jamás estaría con alguien que está en pareja. No se me cruza por la cabeza”. Del mismo modo, la maquilladora aprovechó la oportunidad para lanzar un irónico comentario “Tampoco para compararla con la China Suárez. No sé, no las conozco a ninguna de las dos. Y yo no era amiga de Evelyn”.

El polémico beso de Fede Bal y Yanina Latorre

Tras discutir la entrevista de Sofía Aldrey, Yanina Latorre recordó que había besado a Fede Bal en televisión: “Una vez me lo chapé en la tele, pero porque yo decía que no aguantaba. Me lo chapé. Me agarró la boca, la mano, todo. Mi marido casi me mataba”. Además, la angelita aprovechó el momento para revelar otro secreto del actor: “besa bien”.

Yanina Latorre

A pesar del escándalo que generó su secreto, Yanina Latorre defendió el momento televisivo: “Está muy bien, pero tampoco estoy andando chapando con cualquiera”. El episodio generó comentarios entre los panelistas, dejando en evidencia la mezcla de humor, tensión y controversia que rodea a Fede Bal y su entorno sentimental.