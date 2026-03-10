Una exempleada de Wanda Nara denunció que se cayó por la escalera y reclama millones: "Nunca me pagó"

Mientras disfruta de unos días en Milán, Wanda Nara quedó envuelta en un nuevo escándalo. Una mujer que trabajó en su casa denunció que sufrió un accidente laboral, pero firmaron un acuerdo millonario y que la conductora jamás cumplió con el pago.

Una exempleada de Wanda Nara le reclama millones por una indemnización

En medio de su estadía en Italia y a días del final de MasterChef Celebrity, Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la polémica. Esta vez, una exempleada doméstica la denunció públicamente y aseguró que le debe millones de pesos de indemnización tras un accidente laboral que sufrió en su casa.

Wanda Nara

Se trata de Diana de Castelli, que contó su situación en el programa A la tarde (América TV) y aseguró que trabajaba para la empresaria cuando sufrió una caída por una escalera dentro de la propiedad que la conductora tiene en un barrio privado.

“Yo trabajando tuve un accidente laboral y mi exempleadora firmó un acuerdo que nunca pagó. Hoy estoy en la calle y necesito ayuda”, expresó la mujer al aire. Según su relato, el hecho ocurrió mientras realizaba tareas domésticas. “Estaba trabajando como siempre y me caí por las escaleras. Me lastimé fuerte el tobillo”, explicó.

Diana de Castelli

Tras el accidente, remarcó que se llamó a una ambulancia, pero no pudo ser trasladada porque no estaba registrada con una ART. “No me pudieron llevar porque no tenía ART. Entonces pedí a un remisero conocido que me fuera a buscar y me llevara al médico”, aseguró.

De acuerdo con la documentación que mostraron en el programa, el 11 de abril de 2025 ambas partes firmaron un acuerdo en el SECLO (Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria) para resolver el conflicto laboral. Allí se establecía que Wanda Nara debía pagar 15 millones de pesos en concepto de indemnización.

El documento indicaba que la influencer debía abonar 7 millones y medio en una primera cuota a las 48 horas de homologado el acuerdo, que quedó oficializado el 28 de abril de 2025. Sin embargo, según la denunciante, ese pago nunca se realizó. “Nunca lo pagó”, afirmó.

Diana de Castelli también explicó que, desde entonces, solo le pudo reclamar a Wanda Nara a través de su abogado mediante cartas documento. “Yo no puedo llamarla ni hacer nada. Lo único que puede hacer mi abogado es mandar carta documento”, contó.

Por último, ante Karina Mazzocco y Santiago Sposato, la mujer mencionó que su situación es aún más delicada porque está esperando a su tercer hijo. “Estoy a punto de tener un bebé y necesito lo que me corresponde”, dijo, y reveló que se trata de un embarazo de riesgo.