Así es la nueva casa de Wanda Nara en Buenos Aires: mega vestidor y un living XXL con decoración de Hello Kitty

Wanda Nara volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir imágenes y videos de su nueva casa en Buenos Aires, ubicada en Nordelta, un barrio privado con vista a la laguna. A través de sus redes sociales, la conductora dejó ver cómo avanza el proyecto que definió como “la verdadera y propia casa de mis sueños”, pensada para vivir junto a sus cinco hijos.

Así es la casa de Wanda Nara en Nordelta

Luego de meses de obra, Wanda Nara comenzó a mostrar algunos de los ambientes más esperados, entre ellos su vestidor con camarín y un living de dimensiones XXL. Con un estilo moderno, luminoso y detalles que llevan su sello personal, la casa refleja una combinación de lujo, funcionalidad y guiños pop que no pasan desapercibidos.

Un vestidor con camarín propio

Uno de los espacios que más llamó la atención de la nueva casa de Wanda Nara, fue el vestidor. Diseñado con una estética minimalista y contemporánea, predominan los tonos claros, las líneas rectas y una distribución pensada para optimizar el orden y la comodidad. Estantes amplios, cajoneras generosas y grandes espejos empotrados aportan sensación de amplitud y potencian la luz natural.

El sector tipo camarín es el gran protagonista del ambiente. Con un espejo ovalado rodeado de luces, al mejor estilo teatral, y una mesa amplia para maquillaje, el espacio está pensado para acompañar la intensa rutina laboral de Wanda Nara: “Mi vestidor nuevo ya falta menos. Camarín en casa listo”, escribió la empresaria, dejando en claro que se trata de uno de sus rincones favoritos de la casa.

Un living con un toque inconfundible de Hello Kitty

El living es otro de los puntos fuertes de la propiedad de Wanda Nara. De dimensiones XXL, con techos altos y ventanales que permiten el ingreso de luz natural, el ambiente apuesta por una paleta de colores neutros y fríos, donde predominan los grises y beige, tanto en muebles como en paredes.

Dentro de esa base sobria y elegante aparece un detalle que rompe con lo clásico y refleja la personalidad de Wanda Nara: la decoración de Hello Kitty. Figuras y objetos del icónico personaje suman un toque lúdico y pop que contrasta con el estilo moderno del espacio, demostrando que el lujo también puede convivir con guiños personales.