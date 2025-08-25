Un experto en lenguaje corporal analizó los gestos de Roberto García Moritán frente a Pampita: "Tensión y estrés"

Roberto García Moritán coincidió con Pampita en una gala benéfica que reunió a figuras del espectáculo y la política. En ese contexto, un experto en lenguaje corporal analizó sus gestos y destacó señales de tensión y estrés que se hicieron visibles ante una situación puntual. El momento fue captado por las cámaras y generó interpretaciones sobre la reacción del político.

Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich

En la última semana, la gala benéfica organizada por la Fundación Margarita Barrientos reunió a numerosas figuras del espectáculo y la política en un reconocido hotel de Puerto Madero. Entre los invitados, no pasó desapercibida la presencia de la modelo junto a su pareja, Martín Pepa; y el político junto a su novia, Priscila Crivocapich.

El evento transcurrió con normalidad, pero un momento puntual captado por las cámaras llamó la atención de Hugo Lescano, docente e investigador del comportamiento humano, especializado en lenguaje corporal. A través de sus redes sociales, compartió un análisis sobre los gestos de Roberto García Moritán durante la velada, especialmente cuando el polista pone su mano sobre el hombro de Pampita.

Según expresó en su posteo, ese gesto desencadenó una reacción inmediata en el político. “Hay distintas formas de mirar, pero lo que pone en advertencia es la mirada de Moritán cuando Pepa pone la mano sobre el hombro de la modelo”, explicó el experto en su publicación. En ese momento, el empresario agarró la mano de su novia: “en un comportamiento reflejo, denotando tensión y estrés por la presencia de su ex”.

El análisis se centró en la secuencia gestual que, aunque breve, reveló aspectos emocionales que no siempre se expresan verbalmente. Para Hugo Lescano, la forma en que Roberto García Moritán dirige la mirada y reacciona físicamente tomando a su pareja ante la interacción entre Pampita y Martín Pepa es significativa.

Pampita y Martín Pepa

Durante la gala benéfica organizada por la Fundación Margarita Barrientos, ni la presentadora ni el empresario gastronómico fueron fotografiados juntos ni compartieron mesa. Aunque mantienen una relación cordial por la crianza de su hija Ana, evitaron cualquier tipo de interacción directa. Pero las cámaras lograron captar el momento en el que él observa con atención la mesa donde su expareja estaba sentada junto con el polista.

Roberto García Moritán

