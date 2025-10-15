El potente descargo de Daniela Christiansson tras la decisión de Maxi López: la opinión sobre Wanda Nara y sus problemas de salud

Daniela Christiansson se cansó de estar en centro de atención luego de que Maxi López decidiera quedarse más tiempo en la Argentina para participar en la nueva temporada de Masterchef Celebrity, donde comparte mucho tiempo con su ex Wanda Nara. Las especulaciones y opiniones de los usuarios de las redes sociales no sólo tenían que ver con la complicidad que tiene él con la conductora sino también por su decisión de no acompañar a su actual esposa en la recta final de su segundo embarazo. Por esta razón, la modelo sueca se descargó y respondió sobre todos los temas que suelen preguntarle en su red social de Instagram.

El extenso y contundente descargo de Daniela Christiansson por la decisión de Maxi López: desde su salud hasta la relación con Wanda Nara

En medio de las repercusiones que genera ver a Maxi López y Wanda Nara juntos en Masterchef Celebrity mientras Daniela Christiansson a punto de tener su segundo hijo con el exfutbolista, la modelo realizó una publicación en la que abordó distintos temas que la tienen como protagonista constantemente.

A través de una historia en su cuenta de Instagram y con una imagen de ella sentada en su vehículo, Daniela comenzó: "Mientras los esperamos en el aeropuerto (Elle se durmió en el auto), tengo un montón de mensajes en los DMs, así que voy a hacer un posteo general". Luego, agradeció el cariño de las personas que se preocuparon al saber que su salud estuvo en peligro al explotar una pintura tóxica dentro de su hogar: "Primero, muchas gracias por todos los mensajes de apoyo. Lo que pasó este lunes fue intenso, pero ya pasó y estamos bien".

Maxi López y Daniela Christiansson junto a su hija, Elle

Y, acto seguido, confirmó los rumores de que Maxi López estaba regresando a Suiza para encontrarse con ellas: "Sí, Maxi está volviendo, y eso nos pone muy contentas". En este sentido, decidió aclarar sobre las especulaciones de crisis de pareja y enojo de su parte porque, finalmente, él se quedó más tiempo en la Argentina. "No, no estoy enojada. Sé bien cuáles son los objetivos de Maxi al estar lejos de nosotras en este momento, incluso estando yo embarazada. Las razones son importantes, y sus objetivos son más grandes de lo que muchos pueden imaginar", expresó.

Daniela Christiansson

Y explicó sobre el presente que atraviesan: "Hay toda una estrategia detrás, y él conoce bien los límites. Sé que jamás haría algo que pudiera ponernos en riesgo o hacernos mal. Tomamos juntos la decisión de hacer este sacrificio y vivir esta distancia por un tiempo".

Luego, se sinceró sobre lo que le genera estar lejos de su esposo y padre de sus hijos: "¿Duele? Sí, claro. Estoy un poco agotada, porque estoy en la parte final del embarazo: el cuerpo pesa y las hormonas me ponen muy sensible, pero lo que más duele es que lo extrañamos mucho". Sin embargo, Daniela Christiansson destacó sobre la estadía de Maxi López en su país natal: "Igual me pone feliz verlo disfrutar de sus hijos, que lo necesitan, y poder pasar tiempo con su familia y amigos. Esa es, de hecho, la razón principal de su estadía en Argentina, y es algo que me hace enormemente feliz por él y por sus hijos".

Maxi López y Daniela Christiansson junto a su hija, Elle

"También, siempre hace bien volver al lugar donde uno creció. Lo sé bien, porque yo también viví muchos años lejos de mi casa", agregó a corazón abierto. Sobre Elle, su hija de dos años, contó: "Nuestra hija está muy bien. Hago todo lo posible para que mantenga sus rutinas, para entretenerla y sorprenderla con cosas lindas, así no siente tanto la ausencia de su papá".

En esta misma línea, reveló que la pequeña extraña a su padre: "Hoy está muy sensible, se nota cuánto la afecta saber que él está por volver. Va a ser la más feliz del mundo cuando lo vea". Además, Daniela Christiansson respondió una de las preguntas que más se repiten en su red social y tiene que ver con viajar a suelo argentino para acompañar a Maxi López de cerca.

"No puedo viajar ahora: tengo obligaciones acá y estoy demasiado pesada para hacerlo a los 7 meses de embarazo. No es lo ideal, pero es lo que toca", contestó de forma clara y directa. Antes de terminar su mensaje, se refirió a la supuesta rivalidad con la ex del empresario: "Y no, no hay ningún drama con Wanda. Todo está bien, todo tranquilo y en paz. Eso es lo más importante para todos".

Caption

Por último, aseguró sobre la participación de Maxi López en la nueva temporada del reality culinario: "Tenemos muchas ganas de verlo en MasterChef y acompañarlo desde acá con todo nuestro amor. Gracias por el cariño y el respeto siempre". De esta manera, Daniela Christiansson publicó un extenso y contundente descargo por la decisión de su pareja y profundizó sobre su salud, la de su hija Elle y hasta habló de su relación con Wanda Nara.