Revelaron el verdadero motivo por el que Maxi López no fue a los Martin Fierro: el pedido de Daniela Christiansson por Wanda Nara

En la previa de los Martín Fierro 2025 se especuló mucho sobre la aparición de Maxi López junto a Wanda Nara. Sin embargo, el exfutbolista no se hizo presente en la gala y echó por tierra las versiones que señalaban que estaría acompañando a su expareja y madre de sus hijos. Este miércoles, trascendió la verdadera razón por la que finalmente habría decidido no asistir.

El pedido de Daniela Christiansson a Maxi López que impidió su presencia en los Martín Fierro 2025

Cuando se conoció la versión de que Maxi López sería parte de los Martín Fierro 2025 en compañía de Wanda Nara, se generó un fuerte revuelo en las redes sociales y en el ambiente artístico. Y es que esta buena relación entre la expareja, que se hizo más evidente cuando la conductora se separó de Mauro Icardi, causó muchas especulaciones. De hecho, muchos usuarios criticaron al exfutbolista y se pusieron en el lugar de Daniela Christiansson, quien se encuentra en Suiza con su hija de dos años y embarazada de un varón.

Lo cierto es que, si bien él no apareció en la entrega de premios, este miércoles en Puro Show revelaron que sí estaba invitado pero que, finalmente, decidió no ir por una fuerte razón que involucra a su esposa y madre de sus pequeños. La encargada de revelar los detalles fue Carolina Molinari, que contó: “No asistió a los premios Martín Fierro porque habría tenido una especie de charla con su mujer, que no le gusta que esté tan expuesto. Ella está embarazada de siete meses”.

La panelista dejó en claro que la modelo sueca no tiene nada contra Wanda Nara porque entiende que es la madre de sus hijos, Valentino, Benedicto y Constantino, pero su perfil alto es lo que la incomoda. En ese momento, su compañera Nancy Duré no dudó en comentar que “Wanda usa la presencia de Maxi” y que esto mismo hace que él tenga más exposición en los medios.

Lo cierto es que tanto su cercanía con Wanda Nara como también su imagen pública irán en aumento ya que Maxi López será figura de Masterchef Celebrity (Telefe), que ya comenzó a grabarse en los estudios de Martínez y que saldrá al aire después de que termine La Voz Argentina en pleno prime time, según trascendió.

Maxi López junto a Daniela Christiansson y su hija Elle.

En los últimos días para despejar dudas acerca de una supuesta separación, el propio Maxi López compartió una romántica postal junto a Daniela Christiansson en la que escribió: "Nosotros". Ella, por su parte, reposteó la publicación y salió a bancarlo tras las críticas que recibió por "dejarla sola" en su segundo embarazo. “Estamos muy orgullosos de vos por todo lo que estás haciendo, logrando y atravesando”, expresó la top model en sus historias de Instagram.

De esta manera, revelaron que el motivo de la ausencia de Maxi López en los Martin Fierro se debe al pedido de su esposa, Daniela Christiansson, quien le sugirió bajar el perfil porque no le gusta que esté tan expuesto por los constantes rumores que lo vinculan con Wanda Nara.