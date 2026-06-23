Fabián Cubero sorprendió a Mario Pergolini al revelar el origen de su apodo

Fabián Cubero fue uno de los invitados de la edición de este martes de Otro día perdido, el ciclo que marca el regreso de Mario Pergolini a la televisión diaria. Durante su paso por el programa, el ex futbolista mantuvo una charla distendida con el conductor y abordó diferentes temas vinculados a su presente.

Fabián Cubero

En medio de un intercambio que combinó humor, anécdotas y actualidad, Fabián Cubero se refirió a algunos aspectos poco conocidos de su historia personal y sorprendió al revelar el origen de "Poroto", el apodo que lo acompaña desde la infancia. Además, compartió detalles de cómo nació ese sobrenombre familiar que terminó convirtiéndose en una marca registrada durante su carrera deportiva.

Fabián Cubero reveló por qué le dicen "Poroto"

Una de las primeras anécdotas que surgió durante la charla estuvo relacionada con el origen de "Poroto", el apodo que acompañó a Fabián Cubero durante toda su carrera. Según contó, el sobrenombre nació en el ámbito familiar cuando era apenas un niño. Fue su abuela materna quien comenzó a llamarlo así porque consideraba que tenía una carita parecida a la de "un porotito", especialmente por la forma de su nariz.

Con el paso de los años, el apodo trascendió las reuniones familiares y terminó convirtiéndose en una marca para el exfutbolista. De hecho, cuando dio sus primeros pasos en la Selección juvenil, fue José Pekerman quien lo impulsó a mantener ese sobrenombre: "Me preguntó cómo me decían y bueno, todos me empezaron a decir Poroto", recordó Fabián Cubero sobre el momento en que el apodo quedó instalado definitivamente dentro del ambiente futbolístico.

El consejo que cambió la vida de Fabián Cubero

Durante la entrevista, Fabián Cubero recordó la historia de su padre, quien también intentó desarrollarse como futbolista profesional. Según contó, fue un reconocido delantero en Mar del Plata, donde jugó en Alvarado y en la selección local, pero cuando tuvo la oportunidad de probar suerte en Buenos Aires no logró afianzarse y decidió regresar a su ciudad: "No la pegó", resumió el exfutbolista al hablar sobre aquella etapa.

Fabián Cubero

Al profundizar en las razones, Fabián Cubero explicó que esa experiencia terminó siendo una enseñanza para él: "Hubo una época en la que a él le gustaba la joda, sinceramente. Le gustaba salir con los amigos", comentó entre risas. Años más tarde, cuando él mismo atravesó dificultades para adaptarse a la vida lejos de su familia, las charlas con su padre sobre lo que había vivido en su juventud lo ayudaron a seguir adelante y a no abandonar el sueño de convertirse en futbolista profesional.

Con esta participación, Fabián Cubero se sumó a la lista de personalidades que han pasado por Otro día perdido. Con una charla que combinó humor, anécdotas y momentos de reflexión, el exfutbolista volvió a captar la atención del público al hablar sobre distintos aspectos de su presente.