Mario Pergolini reveló el regalo con el que Cris Morena lo "convenció" para participar en Florincienta

Después de más de 20 años de la trasmisión de Floricienta, Mario Pergolini contó por primera vez el motivo de su decisión inesperada participación en 2004 en la telenovela emitida en Telefe y producida por Cris Morena. El conductor rompió el silencio en su programa Otro Día Perdido (eltrece) y sorprendió con una anécdota tanto graciosa como sorpresiva.

Mario Pergolini recordó cómo fue la propuesta de interpretar a Dios en Floricienta

Mario Pergolini sacó a la luz la historia desconocida sobre su actuación en el final de la primera temporada de Floricienta. Durante la entrevista con Juan Gil Navarro en Otro Día Perdido, el artista explicó la razón del por qué aceptó interpretar a Dios en la telenovela juvenil, un momento inesperada en la televisión argentina al incorporar a la historia al conductor del momento, y afirmó que la determinación estuvo vinculada con un regalo muy particular.

Mario Pergolini//Instagram

Resulta que Mario Pergolini estaba recorriendo la historia de Juan Gil Navarro, protagonista de la tira, y fue en ese momento que recordó su famosa actuación en la ficción creada por Cris Morena en el año 2004. “¿Vos hiciste casting para Dios?” , preguntó Gil Navarro y el conductor de El Trece le respondió: “Yo, para Dios, no. ¿Vos sabés por qué acepté ese papel? Creo que es la primera vez en mi vida que lo voy a contar”.

Asimismo, Pergolini reveló que no tenía buen vínculo con Cris Morena y contó: “Yo no me llevaba muy bien con Cris. No tenía una buena relación". Seguidamente, el comunicador relató cómo fue que le llegó la propuesta de hacer la escena de Dios en la ficción adolescente y dijo: "Y me convoca para el final de Floricienta, en un gran momento: la tira ardía. Seis de la tarde, 40 puntos, una locura”.

Cris Morena//Instagram

A comienzos de los años 2000, Mario Pergolini era el conductor del momento con una personalidad ácida y avallasante que conquistó a la audencia con sus programas que mostraban un periodismos disruptivo para ese entonces. En medio de ese éxito, aceptó realizar un papel en la ficción que dejó a más de uno sorprendido e interpretó a Dios, en Floricienta. Ahora, reveló el por qué de un gesto de Cris Morena lo convenció para dar el sí.

Mario Pergolini//Instagram

“Y me dijo algo que pocas mujeres entendieron en mí. Me compró mi primera PlayStation”, declaró el conductor, quien se llevó las risas del entrevistado y del público. En este contexto, el famoso detalló: “Viene un día y me dice ‘No digas nada, yo te doy esto si lo haces’, y era una PlayStation. No tenía PlayStation. Y dije ‘Sí, lo quiero hacer’ y lo hice por la PlayStation”.

Aquella escena interpretada por Mario Pergolini en el final de Floricienta se convirtió en la más recordada. Federico, el personaje interpretado por Juan Gil Navarro moría y ascendía al cielo donde se encontraba a Dios encarnado en Pergolini, una aparición que aún sigue generando impacto y que ahora volvió a la esfera mediática con esta insólita anécdota en Otro Día Perdido.