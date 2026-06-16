Mica Viciconte y Fabián Cubero apuestan por las luces colgantes, la nueva tendencia deco

Mica Viciconte suele compartir con sus seguidores distintos momentos de su vida cotidiana junto a Fabián Cubero y su familia. Entre viajes, actividades familiares y celebraciones, también deja ver algunos rincones de la casa que construyeron juntos, un hogar que refleja una estética moderna, funcional y sofisticada.

Mica Viciconte y Fabián Cubero

En esta oportunidad, fue el comedor de Mica Viciconte el que captó todas las miradas. Más allá del mobiliario y la decoración en tonos fríos, hubo un elemento que destacó por encima del resto. Se trata de una impresionante lámpara colgante de diseño contemporáneo que se roba el protagonismo y deja en evidencia una de las tendencias más buscadas en el interiorismo.

La lámpara escultórica que transforma el comedor de Mica Viciconte

El comedor de Mica Viciconte apuesta por una estética moderna y refinada, donde predominan las líneas limpias, los colores sobrios y los materiales elegantes. Sin embargo, el verdadero foco visual está puesto en la luminaria suspendida ubicada sobre la mesa principal. Se trata de una lámpara compuesta por varios aros LED de diferentes tamaños que parecen flotar en el aire gracias a una estructura minimalista y cables casi imperceptibles.

La lámpara de Mica Viciconte

Además de su atractivo visual, la luminaria cumple una función clave dentro del espacio. Su luz cálida ilumina de manera uniforme la mesa y genera una atmósfera acogedora. Esta combinación entre diseño y funcionalidad explica por qué las lámparas colgantes de gran formato se convirtieron en una de las tendencias deco más fuertes de los últimos años. Para completar el esquema lumínico, el comedor cuenta con spots que aportan iluminación general sin competir con la pieza principal

Un living moderno con mesas nido como protagonistas

La impronta contemporánea también se extiende al living de Mica Viciconte, donde otro detalle de diseño aporta personalidad y equilibrio al espacio. Allí se destaca un set de mesas nido circulares en color negro mate, una elección cada vez más frecuente en los interiores modernos. Las mesas presentan diferentes alturas y tamaños, generando una composición dinámica que aporta profundidad visual y permite adaptar el espacio según las necesidades del momento.

El living de Mica Viciconte

Con su acabado negro mate y diseño minimalista, las mesas nido aportan contraste y elegancia al living de Mica Viciconte y Fabián Cubero. La elección acompaña la estética moderna que se repite en distintos ambientes de la vivienda, desde el comedor hasta la zona de estar, donde el diseño ocupa un lugar especial.