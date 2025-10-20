MasterChef Celebrity: desenterraron un truco clásico para la salsa y revelaron el tip definitivo para que salga riquísima

En MasterChef Celebrity, las recetas varían desde originalidades extranjeras hasta clásicos argentinos que siempre acompañan las mesas de todos. Sin embargo, se encuentra una vuelta de tuerca con algunos tips que pueden ser eliminados o agregados para que sean más saludables e ideales de disfrutar con los seres queridos. Miguel Ángel Rodríguez se la jugó por una salsa pomarola tradicional, pero le agregó algunos detalles extras, uno de ellos fue odiado por el jurado, mientras que el otro fue tomado como un buen agregado para que salga riquísimo.

La salsa pomarola de Miguel Ángel Rodríguez: los tips que dieron en su devolución

El domingo 19 de octubre, MasterChef Celebrity celebró su primera gala de eliminación, donde los participantes con delantal negro tuvieron una última chance de mostrar sus dotes culinarios. Pablo Lescano debió abandonar el certamen, debido a compromisos laborales; mientras que Roña Castro se convertía en el primer eliminado oficial. Sin embargo, todos ellos sorprendieron al jurado con sus diferentes recetas deliciosas, y que marcaron algunos tips ideales.

Miguel Ángel Rodríguez fue uno de ellos, que dejó de qué hablar al punto que el jurado decidió irse del estudio. El comediante realizó unas albóndigas de carne con puré de papa a la pomarola. La idea es que tuviera algo innovador, y hubieron dos detalles que llamaron la atención. Lo primero que notó Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui fueron las chauchas arribas del plato. Fue así que el actor explicó que era un tip para agregarle sabor al alimento y decoración al emplatado.

Si bien hubo una sorpresa para ese agregado, también se llevó las críticas al usar un truco clásico para la salsa. Miguel Ángel confesó que utilizó azúcar al momento de hacer la salsa pomarola, como muchos argentinos lo usan en sus casas, tal como afirmó Wanda Nara. Pero ante esto, Betular y Martitegui se retiraron del estudio indignados, mientras que de Santis se quedó y explicó que no era un buen agregado. Si bien se utiliza, no es recomendable ya que le da acidez a la salsa, y eso restó puntaje final para el comediante.

Miguel Ángel Rodríguez mostró dos tips para su salsa, uno que fue duramente criticado y el otro aceptado por los cocineros de elite. El comediante pasó a la próxima ronda del certamen, y contó que innovó con su plato al no usar pan rallado y huevo para hacer las albóndigas. Cuando le consultaron cómo lo realizó, lanzó: "Secreto profesional". Sin embargo, esto también fue criticado por el jurado, quien aseguró que los ingredientes le daban suavidad a la comida, ya que sino se debía usar la fuerza.

