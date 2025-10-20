Así fue el segundo festejo de cumpleaños de Indiana Cubero con su papá: terror y diversión

Este sábado 18 de octubre, Indiana Cubero celebró sus 17 años con un doble festejo: en primera instancia, se la vio a la joven modelo junto a su madre, Nicole Neumann, sus hermanas Sienna y Allegra, y al menor del clan, Cruz. No obstante, como hija de padres separados, en horas de la noche, volvió a soplar las velitas. Esta vez, en compañía de su padre, Fabián Cubero, y la madre de su hermanito Luca, Mica Viciconte, con un festejo distinto.

Indiana Cubero pasó una noche de terror y risas junto a su familia

A pocos días de celebrarse Halloween los lugares de gastronomía se visten de terror. En este marco, Indiana Cubero y la familia de su padre disfrutaron de una cena en un restaurante temático, sumergiéndose en una atmósfera de humor y aventura. Estos establecimientos suelen ofrecer decoraciones elaboradas, menús especiales con nombres ingeniosos y actividades interactivas para celebrar la ocasión, convirtiéndose en una opción popular para familias que buscan una experiencia diferente y divertida.

Cumpleaños de Indiana Cubero | Instagram

Todo quedó plasmado en la cuenta personal del exjugador de Vélez quien compartió las imágenes más significativas del festejo de los 17 años de su primogénita. “En un lugar distinto, divertido, y lleno de momentos inolvidables. Pasamos una noche como a vos te gusta: en familia, con risas, abrazos y muchísimo amor. Te merecés todo lo lindo de la vida”, escribió en el posteo donde desplegó un colorido carrusel. “Te amo pa”, escribió Indiana que, en pocas palabras, resumió todo lo que le genera poder disfrutar de los momentos más significativos de su vida.

A diferencia de la delicada y glamorosa torta de cumpleaños Red Velvet que Nicole Neumann eligió para homenajear a su heredera, en el festejo nocturno se destacaron los personajes del Payaso de It, Freddy Krueger, Chucky y su novia Tiffany, y el asesino en serie de la película Scream -entre otros-, pasando a un segundo plano el postre con las dos velas enormes de números. Sorpresivamente, Luca, el menor de los Cubero, no se asustó ante la presencia de semejantes disfraces y se lo vio también sonriente junto a sus hermanas y padres.

Caption

Indignación por el festejo del cumpleaños de Indiana Cubero

Mientras Nicole Neumann eligió un ambiente familiar donde Indiana Cubero fue la única protagonista, Fabián Cubero fue más disruptivo a la hora de elegir cómo agasajar a su hija. No obstante, un detalle no pasó desapercibido: al momento de cantar el tradicional Feliz Cumpleaños, la adolescente se ubicó en una de los costados, mientras Mica Viciconte ocupó el lugar central.

Cumpleaños de Indiana Cubero | Instagram

Si bien esto pudo haberse referido a que Luca estaba dormido sobre su regazo, los seguidores del exdeportista arremetieron contra ella sin piedad acusándola de querer quitarle protagonismo: “Ella está sentada frente a la torta cual cumpleañera. ¡Quiere ser la protagonista!”, “Es el cumpleaños de tú hija madura hombre” y “Ay Dios qué metida que es esa mujer. ¿Quién es la cumpleañera?”, fueron algunos de los comentarios negativos que recibió en la caja de comentarios.

Cumpleaños de Indiana Cubero | Instagram

El cumpleaños número 17 de Indiana Cubero fue un evento doble, marcado por celebraciones antagónicas con ambos padres. Mientras Nicole Neumann optó por un festejo familiar íntimo, Fabián Cubero eligió una temática de terror más disruptiva. A pesar de las críticas dirigidas a Mica Viciconte por su aparente protagonismo durante el festejo, la joven se mostró feliz de compartir este momento con su familia ensamblada, demostrando que es posible disfrutar de un doble festejo.

NB