De Pampita y Natalia Oreiro a Oriana Sabatini y Valu Cervantes, así festejaron el Día de la Madre las famosas argentinas

Este domingo 19 de octubre fue una jornada sumamente especial para todas las familias argentinas tras celebrarse el Día de la Madre. Es por ello que las redes sociales se vieron inundadas de los mensajes más especiales para las mamás que día a día realizan una extraordinaria labor para llevar adelante la crianza de sus hijos. En este marco, las cuentas de Instagram de Natalia Oreiro, Pampita, Valu Cervantes, Oriana Sabatini, Claudia Villafañe, Evangelina Anderson -entre otras celebridades- se vieron repletas de amor y palabras de cariño.

Valu Cervantes recibió el cariño de Enzo Fernández

Para Valu Cervantes, el estar presente junto a sus hijos es una de las tareas que disfruta a diario. Es por eso que Enzo Fernández destacó su rol dentro de su familia: “Feliz Día de la Madre mi amor. Gracias por darme el regalo más hermoso del mundo. Nuestra familia. No sólo sos una mamá increíble, sino que también sos una gran mujer. Estoy orgulloso de vos. Te amamos mucho”. El posteo estuvo acompañada por una postal de la participante de MasterChef Celebrity sobre su cama abrazando a los dos niños.

Valu Cervantes | Instagram

Eva Bargiela, la esposa de Gianluca Simeone

Entrando en la última etapa de su embarazo, Eva Bargiela recibió los afectos del padre del niño por nacer. La futura mamá recibió un box con un brunch para que disfrute este día llena de sabores dulces. Además, la fotografía de la ecografía 4D de su primogénito, la llenó de ternura: “Mi primer día. Te seguimos esperando bebito”, escribió la joven, mientras que en la historia siguiente reposteó una imagen que le dedicó el hijo del director técnico: “Feliz día, te amo”.

Eva Bargiela, la esposa de Gianluca Simeone | Instagram

Pampita hizo un repaso por su maternidad

Carolina Pampita Ardohain también recurrió a su cuenta personal de Instagram donde compartió un tierno video bajo el título: Mamá de Blanca, Bautista, Benicio, Beltrán y Ana. Este registro audiovisual fue una creación del fandom Hermanitos Vicuña quienes quisieron homenajear a la top model en esta jornada tan significativa: “Feliz día guerrera de la vida, le agradecemos a Dios por siempre darte mucha salud y felicidad para disfrutar de tus pequeños, te amamos con el Alma y deseamos que disfrutes muchísimo tu día como te lo merecés, tu hija Blanca orgullosa de vos, de cómo salís adelante y crías con mucho amor a sus hermanos”. La conductora de Los 8 Escalones del Millón, agradeció el gesto y respondió con tiernos corazones rojos.

Claudia Villafañe fue sorprendida por Giannina Maradona

Claudia Villafañe también fue una de las celebridades que recibió los halagos más cariñosos por parte de sus hijas. “Feliz día ma. Sos cada día más espectacular. Gracias por darme la vida y por salvármela en más de una ocasión. Sos mi base, mi pilar y mi faro. Tu amor desmedido e incondicional yo lo admiro un poco más. Te amo”, escribió Giannina Maradona junto a una fotografía en blanco y negro con la exesposa del 10. Por su parte, Dalma Maradona agregó: “Feliz día a la que nació para ser mamá. Dulce y protectora y atenta a todos. Qué imposible dejaste la vara”.

Evangelina Anderson junto a sus hijos

La modelo Evangelina Anderson rompió la rutina de los tradicionales almuerzos y compartió junto a sus tres herederos un día a pura diversión en los famosos juegos de camas elásticas e inflables. “Para criar hijos felices debemos antes ser adultos felices. Debemos poder regalarnos como adultos la posibilidad de vivir plenamente cada momento valioso para alcanzar la felicidad”, reflexionó mientras desplegó videos donde jugaba como niña a la par de los Demichelis.

Evangelina Anderson junto a sus hijos | Instagram

Oriana Sabatini

Oriana Sabatini, quien acaba de anunciar su embarazo, aprovechó para saludar a su madre, Catherine Fulop: “Feliz día ma. Te amo con toda mi cara”, escribió con picardía la joven. A su vez, reposteó una dedicatoria que recibió por parte de Paulo Dybala: “Feliz día mamita hermosa”, señaló el jugador mientras eligió mostrar a su esposa en compañía de sus hijos de cuatro patas, mientras esperan la llegada del bebé.

Oriana Sabatini con Catherine Fulop | Instagram

Jesica Cirio, homenajeó a Cloe

Jesica Cirio realizó un posteo junto a su progenitora y su hija Chloe, a quién le dedicó unas cálidas palabras: “Amo ser tu mamá, amo disfrutar de la mía y sé que juntas podemos con todo. ¡Feliz día a todas las que viven este amor incondicional!”. La fotografía que más sobresalió es la de la nena y la modelo formando con sus manos un corazón.

Jesica Cirio junto a Chloe

Natalia Oreiro junto a Merlín Atahualpa

Natalia Oreiro no se quiso quedar afuera de los saludos y menciones del Día de la Madre. Es por ello que escogió las imágenes más significativas de su maternidad. “Tu alegría es mi vida entera. Ser tu mamá es mi mayor regalo”, dijo mientras el carrusel mostraba las postales más icónicas de la vida del niño junto a la artista.

Natalia Oreiro y su hijo | Instagram

Así, las famosas celebraron el Día de la Madre, compartiendo momentos especiales con sus familias y seguidores. Desde emotivos homenajes hasta divertidas reuniones, las redes sociales se inundaron de mensajes llenos de amor y gratitud. Cada una a su manera, demostraron la importancia de este día y el valor incalculable de la maternidad.

NB