Este domingo 19 de octubre se celebró el Día de la Madre y las redes sociales se inundaron de mensajes para agasajar a las mujeres más importantes de las familias. Uno de ellos fue Mauro Icardi quien, además de compartir una foto con Eugenia “China” Suárez en su cuenta personal de Instagram, también mostró una tierna postal junto a su mamá. Sin embargo, un detalle no pasó desapercibido ya que tendría un profundo nexo con Wanda Nara.

El detalle que hizo que Mauro Icardi quede expuesto en la web por Wanda Nara

Mauro Icardi y Wanda Nara no terminaron su relación en buenos términos y desde ese entonces comenzó una guerra mediática y judicial entre ambos. El exmarido de la conductora de MasterChef Celebrity rehizo su vida con su presunta amante, la China Suárez, y desde entonces, intenta desprenderse de todo recuerdo que lo vincule a la madre de sus hijas. Tanto es así que borró por completo los tres tatuajes que lo unían a la empresaria como muestra de amor infinito.

Mauro Icardi y Wanda Nara | Instagram

No obstante, en este Día de la Madre, nuevamente una acción del jugador del Galatasaray dio de qué hablar: según lo señalado por una usuaria de la famosa red social de la camarita, esa fotografía que eligió es del día del casamiento con Wanda. Todo comenzó cuando la influencer Marcia Frisciotti en su cuenta @gossipiame abrió el debate. “Los saludos de Mauro en este Día de la Madre. Ahora, ¿no sienten que la mamá de él tiene un aire a la China Suárez’”, preguntó dejando las opciones de “Sí” o “No” para que sus seguidores opinen. Fue en este contexto en el que un cibernauta notó una particularidad: la postal sería de su casamiento con la conductora de Telefe.

El saco del traje de novio junto con el arreglo floral en su bolsillo dataría de ese día tan importante en la vida del deportista. Para la persona que descubrió este rasgo, habría dos posibles respuestas. “O es la única que tiene, o doble mensaje”. Sorprendida, la creadora de contenidos comenzó a investigar el origen de esta imagen y, efectivamente, fue de la fecha en la que celebró su matrimonio con la ex de Maxi López.

Las burlas a Mauro Icardi por compartir una foto que lo vincula a Wanda Nara

Este hallazgo despertó el espíritu de búsqueda de la panelista de El Trece para intentar recabar más fotos de Mauro Icardi junto a su madre. Sin embargo, al parecer, no habría registros fotográficos públicos, al menos. Solo la foto del casamiento con Wanda Nara y una de cuando él era más joven. “En Google fotos de él solo con su mamá está la del casorio y esta…”, escribió mientras se lo podía ver al delantero con un smoking blanco y camisa negra, con un peinado característico de los comienzos de los años 2000. De inmediato, las reacciones no tardaron en llegar tomando con mucho humor esta situación.

“Con ese peinado, yo también pondría la del casamiento con mi ex”, comentó una. “Por ahí es la que le tira Facebook y la usa siempre”, señaló otra mientras la comunicadora se burlaba de la embarazosa situación que lo deja al capitán del equipo turco nuevamente ligado a la mediática.

Mauro Icardi junto a su mamá | Instagram

Entre comentarios y comentarios, lo cierto es que Mauro Icardi no suele mostrar imágenes junto a los integrantes de su familia en Argentina. Pocas fueron las veces que se lo vio al jugador compartir momentos íntimos con sus familiares en Rosario o en sus extravagantes viajes del otro lado del continente. En cambio, Wanda Nara se vanagloria del buen vínculo entre ella y los tíos, abuelos y primos de Isabella y Francesca, con quienes comparte reuniones y hasta los eventos más importantes del clan Icardi.

