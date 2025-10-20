Tini Stoessel se está preparando para uno de sus conciertos más esperados y de mayor producción, en la historia de su carrera. Futttura promete tres escenarios diferentes, donde la artista pasará por sus diversas eras, desde Violetta hasta la actualidad. Los fanáticos no dudan en mostrar la emoción que tiene por la llegada del día, mientras que ella hace los últimos ensayos para el mismo. En su cuenta de Instagram, decidió acompañar a todos aquellos que irán a verla y propuso cuatro looks ideales para el momento.

Tini Stoessel

Los cuatro estilos de Tini Stoessel para su show Futttura

1. Remeras holgadas y camisas debajo: el street flow

Si hay un estilo en la moda que caracteriza a Tini Stoessel, ese es el street. Si bien la cantante tiene canciones sensuales y atrevidas, en su día a día elige lo holgado y la comodidad de lo canchero en sus look. Es por eso que propone un estilo parecido, al unificar las remeras holgadas que se venderán en diferentes puestos con camisas elegantes debajo. Entre diseños del show y del último disco, agrega una gorra o pañuelo para protegerse del sol y unos anteojos de sol que se roban la atención de todos, marcando su amor por lo urbano.

El street flow de Tini Stoessel

2. Pantalón y buzo en composé: los brillos en el jogging

Siguiendo con las comodidades y el estilo relajado para un día entero bailando y cantando sus canciones favoritas, la artista opta por poner los brillos en un conjunto perfecto para poder utilizarlo en cualquier momento del día. Para eso, mostró su conjunto de jogging total black, con un buzo de estilo pupera y unos pantalones que van hasta por debajo de las rodillas. En la parte trasera de ambas prendas, se lee Futttura con strass, que le da un toque delicado al look también urbano.

Los brillos según Tini Stoessel

3. Sensual y fresca: la musculosa ideal para saltar

No todas sus fanáticas optan por conjuntos holgados para ir a su concierto. Muchas de ellas prefieren una prenda bien veraniega para poder saltar en el pogo, al son de sus canciones más nuevas. Es por eso que Tini propuso una musculosa ideal para que puedan seguir con el estilo de su show, y encuentren la frescura en la sensualidad. Una musculosa estilo pupera presenta una foto de ella en blanco y negro, y cierra con los bordes total black, para mantener la cama de colores de los looks anteriores.

Sensual y fresca, by Tini Stoessel

4. Sexy and cutie princess: la remera holgada para el verano

Tini Stoessel se caractriza por jugársela con los looks y las mezclas de las texturas. Es por eso que se la jugó por el rosa y eso estilo street, con una mezcla de sensualidad al mejor estilo princesa moderna. Alejándose del holgado, también lució una remera de su concierto, pero lo combinó con una mini falda de volados y estampa cuadrille, cerrando el atuendo con unas bucaneras largas y medias delicadas, que le daban el toque royal.

Tini Stoessel, una princesa moderna

El show de Tini Stoessel es uno de los más esperados por los fanáticos, no solo por su puesta en escena, sino también por los diferentes juegos y propuestas que habrá en Tecnópolis. El 24, 25, 31 de octubre son las primeras fechas; y luego terminará el 1, 2, 7, 8 y 15 de noviembre. La cantante no duda en hacer la cuenta regresiva para su primer espectáculo, mientras muestra los preparativos y se une a la ola de emociones de los fanáticos.

A.E