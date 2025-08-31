De una llamita hasta un perro gigante: Facundo Arana mostró la impresionante cantidad de animales que viven con su familia

Facundo Arana es un ferviente enamorado tanto de la flora como de la fauna. Sus viajes a diversos rincones del mundo lo llevaron a conocer los lugares más exóticos como mágicos que retroalimentaron su cultura y lo llenaron de experiencias únicas. Pero, si de seres vivos se trata, el actor mostró su cariño inmenso que siente por el reino animal a tal punto de convertir su casa en una verdadera reserva ecológica en su casa de campo ubicada en Tigre.

Facundo Arana junto a sus animales | Instagram

Facundo Arana cuida de su gran abanico de animales

Desde los denominados animales domésticos hasta los más tradicionales de granja se puede ver en un video que compartió su fandom en una cuenta de Instagram donde siguen de cerca las actividades de Facundo Arana junto a su esposa María Susini y sus tres hijos. “Facu tiene un zoológico lleno de amor con sus grandes compañeros. ¡Que hermoso, que Dios los Bendiga!”, rezó el texto que acompañó a tan conmovedora escena donde el artista se ocupaba del bienestar de sus animalitos.

Un perro, una gata, un cerdo, un hurón, un caballo pony, una cabra, una llamita y hasta un zorro, todos ellos conviven en la casa del actor. La familia comparte el día a día rodeado de la naturaleza en su máxima expresión donde conviven en libertad y una notable armonía. Cada uno de ellos, supo adaptarse a la presencia del otro sin sobresaltos ni mayores inconvenientes entre las especies.

Es más, el galán de telenovelas se mostró en reiteradas oportunidades comiendo rodeado de su caballo o en compañía de su terranova negra. Asimismo, toma siestas y descansa acostado junto a su cabrita o a su enorme can. Sus hijos, por su parte, acompañan este descontracturado estilo de vida realizando fogatas con leña para que todos se calefaccionen o bien, disfruten de una tarde de ajedrez rodeado del cariño de sus extravagantes mascotas.

El amor de María Susini y Facundo Arana por los animales | Instagram

Facundo Arana trasciende las barreras de los cánones aceptados para compartir una convivencia entre la raza humana y los animales. La amplia gama de seres vivos lo llevó a vivir experiencias únicas lejos de la vorágine de la ciudad y lleno de escenas silvestres.