El deporte extremo que practicó el hijo de Wanda Nara horas antes de su foto en silla de ruedas

Recientemente, Evangelina Anderson compartió en sus historias de Instagram una serie de fotos desde el kartódromo de Buenos Aires, donde acompañaba a su hijo en una carrera. Entre esas imágenes, sorprendió al mostrar el podio de ganadores: en el tercer lugar estaba Valentino López, hijo de Wanda Nara, quien celebraba el resultado de la competencia.

Valentino López en el podio del kartodromo de Buenos Aires

Qué le pasó a Valentino López

La sorpresa llegó apenas unas horas después. En las primeras horas del lunes, Wanda Nara utilizó sus redes sociales para mostrar un panorama totalmente distinto. Allí se pudo ver a Valentino en silla de ruedas, acompañado de un mensaje cargado de emotividad: “Bomber, toda tu familia está con vos. Te amamos, mi vida” junto a una canción Día de enero de Shakira.

Las publicaciones incluyeron fotos íntimas que retrataban cómo la familia atravesaba el momento. En una de ellas se vio a Wanda tomándole la mano a su hijo, en otra al adolescente rodeado de sus hermanos, y también apareció una carta firmada por Francesca e Isabella que expresaba: “Estamos con vos, te amamos”.

Wanda Nara y Valentino López

El contraste entre las imágenes del kartódromo y la silla de ruedas encendió las alarmas. Los seguidores rápidamente comenzaron a especular sobre un posible accidente en plena competencia, lo que multiplicó los mensajes de preocupación y apoyo en redes sociales.

La verdad detrás de la lesión de Valentino López

Recientemente Wanda Nara salió a aclarar la situación en diálogo con Teleshow. Allí explicó que la lesión de su hijo había sucedido en un partido de fútbol con las inferiores de River Plate, donde actualmente se desempeña. “Se lesionó en un partido y lo tienen que operar”, detalló la empresaria, despejando dudas sobre la relación entre el deporte extremo y el problema de salud.

Wanda Nara y Valentino López

Aunque el adolescente deberá someterse a una intervención quirúrgica por la lesión que afectó su rendimiento en el club, Wanda Nara destacó que Valentino se encuentra acompañado en todo momento por ella y sus hermanos, quienes le brindan apoyo incondicional.