Facundo Arana reveló el último llamado que le hizo Romina Yan antes de su muerte: “No sé qué hubiera pasado”

Romina Yan fue una de las actrices más queridas de la televisión, conocida principalmente por su papel en la icónica serie infantil, Chiquititas. Su talento y cercanía con el público la convirtieron en una referente en el mundo del espectáculo, donde logró construir una red de apoyo impresionante, una de la cual formaba parte Facundo Arana.

La actriz falleció inesperadamente en 2010 debido a una descompensación derivada de un aneurisma. A quince años de su partida, su recuerdo sigue presente en sus seres queridos y también en colegas. Recientemente Facundo Arana recordó los años junto a la actriz y reveló la última conversación que tuvieron antes de su muerte.

El vínculo entre Facundo Arana y Romina Yan

En una entrevista con Ángel de Brito en el programa Ángel Responde en la plataforma de stream Bondi, Facundo Arana compartió detalles de la relación que mantuvo con Romina y reveló su última conversación: “Me había llamado ella tiempo antes y me dijo, Faca, tenemos que hacer teatro. Y le dije, ¿qué querés hacer? Me dice, hay una obra que se llama Descalzos en el Parque. No me lo voy a olvidar nunca más. No sé qué hubiera pasado, no sé qué hubiera sido”.

Facundo Arana recordó también los momentos compartidos durante los ensayos y grabaciones, destacando la dedicación de Romina Yan: “Sí, sí, pero es que es, viste, encontrémonos a hacer eso. Pero es que no paró, nunca paró de laburar. Tengo no los mejores recuerdos, los recontra súper mejores recuerdos”.

El tierno recuerdo de Facundo Arana sobre Romina Yan

Durante la entrevista, Facundo Arana recordó los proyectos que compartieron y agregó: “Y la peli… pero fue tan mágico todo… no es que nos veíamos afuera o que después nos vimos afuera. Quedó ahí. Entonces quedó un cariño como impoluto, muy maravilloso”. El actor reflexionó sobre la partida de Romina Yan: “Después con esta tragedia inmensa, queda como, me queda como un, no puede ser posible. Hay gente que debería vivir mil años, viste, y yo lo tengo así”.

Con estas palabras, Facundo Arana rescató la figura de Romina Yan no solo como una colega talentosa, sino también como una amiga que dejó una huella imborrable en su vida y en la memoria de todos aquellos que compartieron tiempo con ella dentro o fuera del escenario.