A seis meses de su separación, Nico Vázquez reveló un dato inédito sobre su noviazgo con Gimena Accardi

Nico Vázquez recordó a Gimena Accardi y sorprendió al compartir un dato inédito sobre su noviazgo, a seis meses de su separación. El actor reveló detalles desconocidos que hasta ahora permanecían en la intimidad y que forman parte de la historia que ambos construyeron durante poco más de 18 años.

Nico Vázquez rompió el silencio y dio detalles sobre su noviazgo con Gimena Accardi

En las últimas horas, el destacado actor volvió a hablar de su pasada relación en entrevista en Bondi Live con Ángel de Brito. Durante la charla, destacó la importancia de la comunicación y de cómo intentaron sostener la relación. “Te gusta todo cuando estás enamorado, y después ya no te empieza a gustar todo”, expresó.

En este contexto, Nico Vázquez reveló que en los 18 años que estuvieron en pareja vivieron muchísimas cosas hermosas. Pero destacó la dificultad que resultó su separación: “Primero fue importante entenderlo. Veníamos mal, hace un tiempo largo, lo cual lo tenía procesado, que en algún momento iba a pasar. De que alguno de los dos tenía que tomar la decisión o los dos de ser valientes”.

En la charla, el ex Casi Ángeles confesó: “Esto no lo conté nunca porque es muy íntimo, pero nuestro entorno cercano nos decía Arturo y Selva”. El apodo hacía referencia a la pareja de actores Selva Alemán y Arturo Puig, reconocidos por su extensa trayectoria juntos. Según explicó, sus amigos los identificaban con esa dupla porque veían en ellos una relación sólida y duradera.

Nico Vázquez contó detalles de su separación con Gimena Accardi

Durante la entrevista, Nico Vázquez reveló lo difícil que fue para él lidiar con la separación con Gimena Accardi. “No hay manera que no sea abrupta porque tenés tanta costumbre en 18 años, que yo estoy aprendiendo a hacerlo todo de vuelta”, comentó. Además, comentó que tuvo que volver a encontrarse con él mismo.

“Tuve que volver a conocerme y entenderme a mí mismo de la manera más dura, que es la soledad. Y sentirme solo por momentos”, comentó. Por otro lado, agregó que actualmente él está bien y que siente que la actriz también está bien. “La veo en alguna nota y digo: ‘Che, qué bien nos hizo'”, agregó.

Nico Vázquez y su nueva novia, Dai Fernández

Por otro lado, destacó que uno de los detalles que más le costó fue lidiar con la separación mientras era tratada en todos los medios: “Yo sufrí en los medios tanto por mí como por Gime”. A su vez, destacó que tuvo ataques de ansiedad por todo lo que se hablaba: “Hay que entender que es así, el amor a veces empieza y también se termina, es una realidad”.

