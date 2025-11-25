A 17 años de amor con Facundo Arana, María Susini comunicó la decisión que tomó y cambiará su vida

María Susini y Facundo Arana tienen una tierna historia de amor que los acompaña hace más de 17 años. Desde que fueron presentados por amigos en el 2007, decidieron no separarse nunca y así formaron una familia de cinco que se mantiene alejada de la mediatización. Sin embargo, una drástica decisión de la modelo cambiará con su rutina, y provocó un movimiento dentro de su hogar. Fue ella la que lo comunicó a la televisión argentina, exponiendo sus sentimientos al respecto.

María Susini, Facundo Arana

La drástica decisión de María Susini, tras 17 años de amor con Facundo Arana

María Susini es una de las modelos que más marcó su carrera en la televisión argentina. Sin embargo, al conocer a Facundo Arana, comenzó a ser protagonista de rumores de crisis que, años más tarde, el actor confirmaría que ocurrieron. Así, ambos decidieron alejarse de la mediatización para poder enfocarse en su familia, y construyeron su vida entre algunos trabajos de modelaje y actuaciones en teatros o novelas. Esta rutina que funcionó durante más de 17 años cambiará drásticamente, debido a una decisión que tomó ella.

En Implacables (El nueve), Susana Roccasalvo reveló que la modelo decidió cambiar su estilo de vida, y que esto afectaría a la rutina que construyó con Arana. “Está alejada de los medios desde hace casi veinte años. Ella se casó con Facundo Arana, tuvo sus tres hijos y dijo ‘Hasta acá’. Ahora los chicos ya tienen casi veinte. Pero parece que tiene muchas ganas de volver a la televisión”, reveló la conductora. Fue así que Susini se comunicó con ellos y confirmó que regresaría a la conducción.

La familia de María Susini y Facundo Arana

La palabra de María Susini sobre su futuro

La propia María Susini se contactó con Implacables (El nueve), y reveló los detalles de su nueva carrera y su regreso a la televisión argentina. “Estoy con muchas cosas lindas. Por ahí dentro de poquito si se da vuelva a trabajar, así que dame el micrófono que ya lo miro con cariño”, bromeó la modelo. Fue así que confirmó que será presentadora y entrevistadora. “A mí las notas es lo que más me encanta. Por más que te vayas siempre estás, como que agarro el micrófono y enseguida… es algo que, no sé si extrañaba, pero me dieron ganas y me dije que sí”, detalló. Este nuevo proyecto contendrá entrevistas, pero decidió dejar un poco de misterio sobre los ámbitos que tocará.

María Susini

De esta manera, la rutina de los Arana cambiará radicalmente, gracias al regreso de María Susini a la televisión argentina. La modelo es una de las más queridas por los fanáticos mediáticos, quienes esperaban su vuelta con ansías. Si bien ella se mantuvo siempre entre entrevistas con revistas o campañas publicitarias, había tomado la determinación de alejarse de los medios. Finalmente, y con el acompañamiento de su familia, tendrá el micrófono en un nuevo proyecto que ya dio de qué hablar.

A.E