El fallido en la transmisión de Gran Hermano Generación Dorada que alteró la convivencia

Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) sigue dando de que hablar. En esta oportunidad, el ciclo que conduce Santiago del Moro llamó la atención en redes sociales por un inesperado detalle que se vio dentro de la casa y el cual despertó todo tipo de reacciones en sus jugadores.

El error de Gran Hermano Generación Dorada que generó revuelo en redes

Un episodio inesperado generó revuelo en Gran Hermano Generación Dorada y dejó al descubierto una falla que no pasó inadvertida para los participantes y el público. Todo se desató a partir de un error de producción que terminó filtrando información sensible dentro de la casa.

Tal como se puede ver en un clip que se volvió viral, durante unos segundos apareció en pantalla un dato que jamás debió emitirse: los porcentajes del mano a mano entre Nick y Martín. La reacción al ver dicha transmisión fue inmediata. “¿Qué?”, “Miren la pantalla”, “Vengan”, se escuchó decir a varios jugadores al notar que el televisor mostraba la cifra que había obtenido el amigo de Ian Lucas en la placa positiva, la cual finalmente no le alcanzó para continuar en competencia.

Gran Hermano Generación Dorada

"Mostraron en el televisor de la casa como fue el mano a mano entre Nick y Martin", escribió un usuario de X (ex Twitter) que pudo grabar el momento exacto para exponer lo ocurrido. Rápidamente, los usuarios comentaron sobre el tema y criticaron sin piedad a los productores a cargo del ciclo ya que según marcaron no es la primera vez que esto sucede en el formato: "¿Esto es real?", "Tan inútiles pueden ser los de la producción", "En cada edición suele pasar algo así", "Para mí lo hacen a propósito".

Gran Hermano Generación Dorada: el nuevo dato inesperado que apareció en la pantalla

Pero eso no fue todo. En las últimas horas, los usuarios volvieron a advertir sobre una nueva falla dentro de Gran Hermano Generación Dorada, lo que terminó por confirmar que la próxima placa de nominados será positiva. Si bien en este caso la producción actuó con rapidez para corregir el contenido que apareció en la pantalla, varios participantes llegaron a ver la particular información, lo que podría alterar por completo las estrategias de juego.

El desconcierto se apoderó de la casa casi de inmediato. Sin entender del todo lo que ocurría, algunos intentaron restarle importancia a lo sucedido. “¿Qué es esto? No vimos nada, no vimos nada”, se la escuchó decir a Lolo Poggio mientras sus compañeros seguían comentando al respecto. Sin dudas, este nuevo spoiler, si es que no cambian la placa a último momento, hará que reformulen sus votos.

Como era de esperarse, el video ya comenzó a circular en distintas plataformas causando críticas contra el programa y provocando un fuerte debate. Cabe recordar que los eliminados hasta el momento son: Gabriel Lucero, Divina Gloria (quien abandonó por un problema de salud), Carmiña (expulsada), Tomy, Carlota y Nick. Este miércoles 18 de marzo, se armará una nueva placa y el único que no podrá ser votado es Manuel “Manu” Ibero porque se consolidó como el líder de la semana.

De esta manera, Gran Hermano Generación Dorada tuvo dos fallidos que alteró la convivencia. Por un lado, los participantes se enteraron cómo salió el mano a mano entre Nick y Martín; por el otro, llegaron a ver aunque fue por unos segundos que la próxima nominación será positiva. Estos errores no solo rompieron el aislamiento del juego, sino que podrían influir directamente en sus estrategias.