El descontrolado llanto de Sol Abraham de Gran Hermano Generación Dorada que desconcertó a todos

Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) sigue dando de que hablar. En la reciente emisión, el ciclo tuvo de todo hasta un llanto desconsolado de Sol Abraham que generó todo tipo de reacciones en las redes sociales. La participante se encuentra en el ojo de la tormenta y se mostró muy angusitada ante las cámaras.

La llamativa reacción de Sol Abraham tras la salida de Nick de Gran Hermano Generación Dorada

La gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada del lunes 16 de marzo de 2026 arrancó con varias definiciones: salieron de placa Eduardo Carrera, quien tuvo un cruce en vivo con Jenny Mavinga, Brian Sarmiento, Franco Zunino y Kennys Palacios. Este último celebró su continuidad con un salto a la pileta junto a Pincoya.

En este sentido, el participante eliminado fue Nicolás Sícaro, más conocido como Nick, quien había comentado previamente que, en caso de abandonar la casa, “le quedaban muchas cosas para hacer”. Además, el amigo de Ian Lucas se mostró agradecido por su paso por el reality. Finalmente, el joven quedó fuera de la competencia y despertó la alegría de Sol Abraham, con quien horas antes había tenido un cruce durante un juego.

Gran Hermano Generación Dorada

Cuando Nick caminó hacia la puerta, tras despedirse de todos, Solange Abraham celebró su salida frente a todos y se justificó diciendo que “es una competencia”. En ese momento, algunas jugadoras que lo apoyaban cuestionaron la actitud de la modelo, a quien calificaron de “soberbia”, el mismo término que en su momento le había dedicado el reciente eliminado.

Cabe aclarar que minutos antes, Sol Abraham se acercó a Nick para despedirse y expresarle que no tenía nada personal contra él, remarcando que todo formaba parte del juego. “Me encantó conocerte y podemos conocernos afuera”, le dijo. Sin embargo, él no cambió su actitud y la saludó de manera fría.

El motivo por el que Sol Abraham explotó en llanto en Gran Hermano Generación Dorada

Sobre el final de Gran Hermano Generación Dorada y luego de ser señalada por gran parte de la casa, Sol Abraham protagonizó un particular momento que se vio en vivo y seguramente este martes 17 de marzo se desarrollará más el tema. La joven se mostró muy movilizada: salió al patio junto a Eduardo y Cinzia y rompió en llanto.

"Te van a atacar, te van a querer sacar del juego de la vida, te van a querer humillar", se la escuchó decir mientras miraba a cámaras. Y agregó con una mezcla de dolor y enojo: "Llorá como lo estoy haciendo yo ahora, pero seguí adelante y demostrale a todos que podés". Sus lágrimas quedaron expuestas y generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde algunos usuarios criticaron su reacción mientras que otros aseguraron que es parte de una estrategia para desestabilizar a los demás concursantes.

Antes de cerrar la gala, Santiago del Moro explicó que el llanto de Sol Abraham se dio después de que integrantes del otro grupo fueran a confrontarla, lo que derivó en una fuerte discusión con Nazareno. De esta manera, su descontrolado llanto en Gran Hermano Generación Dorada desconcertó a todos y provocó un clima de tensión en el juego, dejando en evidencia las divisiones entre los participantes.