La inesperada propuesta que recibió Carmiña Masi al ser expulsada de Gran Hermano por sus dichos contra Mavinga

La expulsión de Carmiña Masi de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) generó un fuerte impacto dentro y fuera del reality. La participante paraguaya quedó fuera del programa luego de realizar comentarios racistas hacia su compañera Jenny Mavinga, lo que provocó un inmediato repudio en redes sociales y una contundente decisión de la producción. Finalmente, el reality aplicó la sanción máxima del reglamento y la obligó a abandonar la casa. La medida fue anunciada por la voz de Gran Hermano frente a todos los participantes. Así, uno de los momentos más tensos de la temporada terminó con su salida definitiva del juego.

Carmiña Masi y el escándalo que desató su salida de Gran Hermano

Todo comenzó cuando se viralizaron imágenes en las que Carmiña Masi realizaba comentarios discriminatorios mientras veía a Mavinga bailar en el patio de la casa. Las frases generaron indignación entre los seguidores del programa y rápidamente se multiplicaron los pedidos de sanción. Ante la gravedad de la situación, la producción decidió intervenir. Durante una comunicación oficial, Gran Hermano explicó que no podía permitir expresiones que atentaran contra la dignidad de las personas.

Carmiña Masi y Jenny Mavinga

El episodio no solo generó repercusiones dentro del programa sino también fuera de él. La familia de Mavinga expresó públicamente su indignación por lo ocurrido y trascendió que el entorno de la participante evalúa posibles acciones legales por discriminación. En medio de la polémica, Carmiña Masi rompió el silencio y pidió disculpas públicas. La exparticipante reconoció que sus palabras no tuvieron justificación y manifestó su arrepentimiento por lo sucedido. De todas formas, el debate mediático continuó durante varios días.

En ese contexto, comenzaron a aparecer distintos datos sobre el perfil mediático de Masi en Paraguay. En el programa Intrusos (AméricaTV), la periodista Paula Varela reveló información sobre su trayectoria en los medios de su país. “Me cuentan de Paraguay porque estuve averiguando cosas de ella más allá de las que ya se conocen. Es una de las periodistas mejor pagas de ese país y viene de una familia muy acomodada económicamente. Fue a uno de los colegios más caros”, contó la panelista. Luego agregó un comentario que generó debate: “Algunos amigos me dicen que puertas para adentro es una muy buena mina, pero puertas para afuera hace este personaje. Carmiña siempre está al límite”.

Carmiña Masi y la inesperada propuesta tras su expulsión

En medio del escándalo, también surgió un dato inesperado sobre su futuro laboral. Según revelaron en Intrusos, la mediática habría recibido una propuesta vinculada al universo de Gran Hermano. “Ella está esperando porque después de este Gran Hermano llega la versión paraguaya que se va a grabar en la misma casa de Buenos Aires. Carmiña habría recibido ya la propuesta para conducir el programa House Organ del GH Paraguay”, explicó Paula Varela.

El tenso cara a cara entre el marido de Mavinga y Carmiña tras su expulsión de Gran Hermano Generación Dorada

De acuerdo con la periodista, la exparticipante ya habría recibido el ofrecimiento y estaría evaluando los detalles para aceptar el desafío. Si se concreta, el proyecto marcaría su regreso a la pantalla chica, esta vez como conductora en el formato paraguayo del reality. Así, en medio de uno de los escándalos más comentados de la temporada, Carmiña Masi podría volver a la televisión desde un rol completamente distinto. Mientras tanto, su salida de la casa sigue generando repercusiones en el mundo del espectáculo.