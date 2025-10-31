Así es la Ferrari negra de Maradona que se convirtió en un objeto histórico de colección que ahora está en la Argentina

Diego Maradona marcó historia a lo largo de su vida, no solo en el fútbol con gran talento, sino también son la cantidad de veces que fue titulares de noticias extraordinarias. Sin embargo, hubo un momento que sorprendió a todos y que marcó un antes y un después para una de las empresas más conocidas del automovilismo. A pesar de que no se fabricaba, el Dios pidió una Ferrari negra que logró conseguir y disfrutar por Europa. Finalmente, y en el año que él cumpliría sus 65 años, Íconos sobre Ruedas y el Museo de la Moda lograron exponerla en Buenos Aires, por primera vez.

Diego Maradona y su Ferrari Testarossa negra

Leyenda e ícono histórico: la exclusiva Ferrari Testarossa negra de Diego Maradona

Corría el año 1986, antes de la Copa del Mundo de México, y Diego Maradona ya era uno de los futbolistas más importantes del mundo. Su nombre recorría importantes lugares, no solo en el ámbito deportivo. Fue así que él pudo darse el lujo de pedir algunas cosas exclusivas que se volvieron íconos históricos por la complejidad de su pedido. Este es el caso de su Ferrari Testarossa negra, que por primera vez llegó a la Argentina, a la exposición de Íconos sobre ruedas.

La Ferrari Testarossa negra de Diego Maradona

En aquel momento, la marca no fabricaba autos que no fueran rojo, ya que ese era su característico color. Pero el representante de Maradona, Guillermo Coppola, logró contactarse contactó al entonces presidente del Napoli, Corrado Ferlaino, para que intercediera ante el mismísimo Enzo Ferrari. Entre fuertes negociaciones, lograron encontrar la solución y el italiano envío la nueva Testarossa a Nápoles, específicamente al mejor pintor de autos de la ciudad, para que cumpliera con la expresa solicitud de Maradona. Según contó el representante, la compró por un valor de 470 mil dólares, más 130 mil por gastos de la pintura.

La mítica Ferrari fue usada por Maradona durante su paso por el Napoli y el Sevilla. En 1993, debido a los altos impuestos para importar el vehículo a Argentina, se lo vendió a un coleccionista español, quien también la vendió en la previa al Mundial de Brasil en 2014, por 250 mil dólares. En el país más cercano que estuvo fue en Chile, bajo el cuidado de Yarur, fundador y director del Museo de la Moda. Finalmente, del 24 de octubre al 2 de noviembre, se encontrará en exposición durante el evento de Íconos sobre ruedas, donde reúnen 15 autos icónicos junto a la indumentaria del dueño original, en el Centro Costa Salguero, Pabellón 5.

La Ferrari negra de Diego Maradona se volvió un objeto histórico de colección y llegó a la Argentina, tras haber viajado por el mundo. La misma marcó un cambio en la propia marca, y mostró la influencia del futbolista alrededor de todas las personas que pudieron disfrutar de su presencia. Los fanáticos en la actualidad la siguen recordando y es de los más esperados para ver en la exposición.

