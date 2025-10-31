De Moria Casan a Maru Botana y Yuyito González, todos los looks de una noche entre autos de colección

Este jueves 23 de octubre, las celebridades mostraron su lado fanático de las colecciones en el Centro Costa Salguero. La exposición Íconos sobre ruedas trae más de 15 autos emblemáticos pertenecientes a grandes figuras como Diego Maradona, Lady Di, Marilyn Monroe, John F. Kennedy, y el de Volver al Futuro. Algunos famosos como Moria Casán, Maru Botana y Yuyito González desplegaron sus mejores looks nocturnos, y marcaron tendencia.

Los looks para una noche de colección

El jueves 23 de octubre, por la noche, el Pabellón 5 del Centro Costa Salguero se vistió elegante para las celebridades que disfrutaron de la exposición Íconos sobre ruedas. La misma trae 15 autos emblemáticos de figuras del deporte, la moda, el cine, la música y la cultura. Desde Lady Di y su icónico auto hasta la Ferrari Testarossa de Diego Maradona, se exponen junto a looks originales de sus dueños. Es por eso que los famosos invitados también desplegaron su mejor atuendo elegante para la noche.

Entre las mujeres destacadas, Moria Casán se la jugó con un look total brillos. De corte estilo sastrero, combinó un saco y una pollera larga, junto con una camisa y medias total black, marcando su amor por lo llamativo. Yuyito González e Iliana Calabró se la jugaron por los atuendos negros, mezclando las transparencias del encaje y algunos brillos que las hacían diferenciarse, pero siempre optando por el holgado. Maru Botana marcó la diferencia con la combinación de los colores claros y el animal print de estilo cocodrilo.

Los hombres también llegaron a marcar tendencia. Julio Mario Sibara, Daniel Gómez Rinaldi y muchos de los otros presentes optaron por un estilo más comfy y casual, buscando el jean como base y los azules como el color perfecto para disfrutar de la colección. Entre autos de lujos y celebridades, la exposición abrió las puertas del Centro Costa Salguero, imponiendo los mejores atuendos para la noche y para rodearse de los más emblemáticos automóviles.

Íconos sobre ruedas se disfruta del 24 de octubre al 2 de noviembre en el Centro Costa Salguero, Pabellón 5. Por primera vez, llega a la Argentina la Ferrari Testarossa negra de Diego Armando Maradona, y las celebridades no dudaron en disfrutar de la exposición un día antes de su estreno. Entre brillos, total black y looks casual, los famosos marcaron las mejores tendencias en la moda, mientras destaparon su lado más fanático de los autos.

