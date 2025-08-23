La primera entrevista de Maradona fue con Pagani: “Le dije que iba a ser figura mundial”

En la última entrega de +CARAS, Héctor Maugeri recibió a Horacio Pagani, uno de los periodistas deportivos más reconocidos de la Argentina. A sus 81 años y más de cinco décadas de carrera, el histórico cronista recordó una de las experiencias más memorables de su trayectoria: haber sido el primero en entrevistar, en un medio masivo, a Diego Armando Maradona, cuando apenas tenía 16 años y acababa de debutar en la Primera división de Argentinos Juniors.

Horacio Pagani, el periodista que anticipó una leyenda

Corría el año 1976 y Pagani ya trabajaba en Clarín como periodista deportivo. Había observado algo especial en un pibe de baja estatura que jugó un par de partidos en la Reserva del club ubicado en el barrio de La Paternal y también en las divisiones inferiores de la Selección Argentina. Unas semanas después del debut de Diego en la máxima categoría, el 20 de octubre de 1976, el periodista propuso en la redacción hacerle un reportaje a ese chico de rulos que la rompía con su zurda.

Una imagen histórica de Horacio Pagani con Diego Maradona, en los comienzos de la carrera del Diez.

La nota quedó inmortalizada bajo el título “Un sueño de barrilete”, y marcó el inicio de un mito que atravesó generaciones. “Lo llevé en mi Fiat 600. Era un pibe que hacía una semana había cumplido 16 años. Yo lo había visto jugar cuando tenía 15. Me llamó la atención la habilidad que tenía y me dije: quiero hacer una nota con este pibe”, relató con emoción.

Pagani recordó que fue a buscarlo al Club Comunicaciones, donde entrenaba Argentinos Juniors, y que lo acompañaba el fotógrafo Ismael Gómez. “Íbamos a hacer la nota en el auto, antes de entrar al banco. Ismael le sacaba fotos mientras charlábamos. Después lo llevé a su nueva casa, que Argentinos le había dado esa misma semana, cerca de Villa del Parque”, relató con detalles.

Horacio Pagani y Diego Maradona.

El periodista y el joven Maradona compartieron ese viaje en soledad. En la puerta de su nuevo hogar, los hermanitos de Diego jugaban al fútbol en la calle. Fue entonces cuando el adolescente le confesó un sueño que casi se cumple: “Los tres vamos a jugar en la primera de Boca”.

La anécdota se volvió histórica por otra frase que Pagani lanzó antes de despedirse. Como una profecía, le dijo: “Vos vas a ser figura del fútbol mundial y algún día me vas a negar una nota”. Con los años, esa predicción no solo se cumplió, sino que convirtió a Pagani en parte de la mitología maradoniana, al ser el primero en descubrir y dar voz al futbolista más grande de la historia argentina.

La profecía cumplida de Horacio Pagani y Diego Maradona

El Diego de 16 años aseguró con una leve sonrisa que eso nunca ocurriría pero finalmente ocurrió, muchos años después. Maradona ya era efectivamente una estrella del fútbol mundial y Pagani jefe de Deportes de Clarín, que no tenía buena relación con Carlos Bilardo, DT de la Selección en ese momento. Diego lo tuvo siete horas esperando para supuestamente darle una nota y, al final, no se la dio. El periodista, decepcionado, se enojó y juró dejar de hablarle.

El orgullo estuvo latente durante varios años y no se hablaron, pero la necesidad apuró la reconciliación. En 1993, Maradona volvía al seleccionado, ya dirigido por Alfio Basile y Pagani buscó un acercamiento que se resolvió fácil durante un entrenamiento: “Lo llamé desde el alambrado y vino. Le di un beso y quedó arreglado el tema”, detalló el propio Horacio.

Horacio Pagani con Diego Maradona, ya en el siglo XXI.

Desde entonces, tuvieron una relación esporádica pero siempre en buenos términos y con aquel afecto que había nacido en 1976 vivo entre ambos. Por eso la muerte de Maradona, el 25 de noviembre de 2020, pegó tan fuerte en el ánimo del periodista que vio nacer a un jugador excepcional.

De esta forma, junto a Héctor Maugeri en +CARAS, Horacio Pagani relató cómo fue la primera entrevista de Diego Armando Maradona en un medio masivo. No fue solo una nota periodística: fue el inicio de la leyenda del “Diez” y el recuerdo imborrable de un periodista que supo anticipar el destino de una figura mundial.

MDP