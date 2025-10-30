El conmovedor homenaje de Claudia Villafañe en el día que Diego Maradona cumpliría 65 años

Este 30 de octubre del 2025, Diego Maradona cumpliría 65 años. En las redes sociales, los usuarios no tardaron en destacar esta fecha y expresar el amor que le tienen al jugador que hizo historia en el fútbol argentino e internacional. Su familia también le dedicó tiernos mensajes, donde expresaron lo mucho que lo extrañaban. Sin embargo, uno de los más destacados homenajes fue el de Claudia Villafañe, su esposa y madre de sus hijos Dalma y Gianinna Maradona.

El conmovedor homenaje de Claudia Villafañe a Diego Maradona

Claudia Villafañe no duda en mostrar lo mucho que extraña a su esposo, Diego Maradona. El futbolista hizo historia en todos los argentinos y a nivel internacional, por sus hazañas en el fútbol y sus constantes noticias en los medios de comunicación. Es por eso que, en todos los homenajes que su esposa le dedica, los usuarios de las redes sociales no dudan en destacarlos y acompañarla, poniendo sus propios mensajes al respecto.

Este 30 de octubre, el ídolo de todos cumpliría 65 años, y por eso se volvió una fecha importante para conmemorar todas sus hazañas. Su familia no tardó en compartir tiernas fotos vintage con Maradona, y expresó todo el amor que aún le tienen, tras casi cinco años de su fallecimiento. Entre mensajes de amor y recuerdos especiales, Claudia se destacó por sobre todos, al emitir un conmovedor homenaje hacia el esposo que la acompañó en todo momento.

En sus historias de Instagram, la cocinera e influencer compartió una postal de un cielo azul surcado de nubes, donde una nube con forma de corazón. La misma la acompañó con la canción “Live is Life” de Opus, y continuó con el simbolismo del amor eterno que la acompaña en todos sus homenajes. De esta manera, escribió: "¡Besos al cielo! ¡Feliz cumple!", y lo acompañó de un emoji del infinito, invocando que él siempre estará presente en su vida.

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en destacar este posteo, y enviarle sus mensajes por privado para que supiera que está acompañada de todos los usuarios. Claudia Villafañe y sus hijas no dudaron en mostrarse conmovidas ante el importante día que es hoy, y dejaron sus homenajes en Instagram hacia Diego Maradona. El futbolista marcó a diversas generaciones y aún sigue presente en la vida de muchas personas alrededor del mundo.

