Filtraron lo que dijo Mauro Icardi en la denuncia contra Wanda Nara y el video de Martín Migueles: “Mi hija fue tocada”

En los últimos días, Mauro Icardi volvió a recurrir a la Justicia por una situación que involucra a Wanda Nara y a una de sus hijas. La decisión del futbolista surgió luego de la publicación de un video en redes sociales, donde se puede ver al empresario Martín Migueles, actual pareja de Wanda, acariciando la espalda de una de las niñas mientras dormía.

Wanda Nara y Mauro Icardi

Según se explicó en el programa DDM, la presentación judicial fue realizada por recomendación de su abogada, Elba Marcovecchio, quien el pasado jueves, desde Milán, aclaró que no se trata de una denuncia penal, sino de una advertencia civil: “No se está denunciando ninguna conducta ilícita. No hay ningún delito”, explicó la letrada, y agregó: “A los chicos no hay que tocarlos. Punto final. No hay que tocarlos”.

La denuncia presentada por Mauro Icardi

De acuerdo al documento leído durante la última emisión de DDM, Mauro Icardi expresó su preocupación por lo que consideró una situación inapropiada: “Actualmente veo a mi hija Francesca en un video que la señora Wanda Nara publica abiertamente en sus redes sociales, del cual surge que la misma está siendo tocada mientras dormía por su reciente novio, el señor Martín Migueles”, señala el escrito.

El futbolista también hizo referencia al entorno del empresario, comparándolo con una relación anterior de Wanda. En su presentación, Mauro Icardi sostuvo: “Migueles, como el anterior compañero -refiriéndose a Elian Valenzuela- detenta un dudoso breviario de su vida, siendo sindicado como el socio del conocido Elías Piccirillo, actualmente preso en el penal de Ezeiza”.

En ese contexto, el jugador dejó en claro su malestar al ver que su hija estaba en contacto con alguien que, según él, no conoce lo suficiente: “Mi hija fue tocada, o acariciada, por un extraño estando dormida, y eso es inadmisible”.

El reclamo de Mauro Icardi

El pasado jueves, durante su intervención televisiva, Elba Marcovecchio explicó que el objetivo de Mauro Icardi no es criminalizar, sino prevenir: “No se denuncia un abuso, se advierte una situación grave. La madre tiene que estar en condiciones de ejercer el cuidado de las nenas”. La abogada insistió en que la exposición de las menores en redes sociales puede generar situaciones que deben ser revisadas por la Justicia: “El video le molesta y le preocupa. Pide la intervención del juez porque se le advierte una situación que no debe pasar”, indicó.

De esta forma, la interna entre Wanda Nara y Mauro Icardi suma un nuevo capítulo judicial, en medio de la relación de la empresaria con Martín Migueles y las repercusiones mediáticas que no tardaron en multiplicarse.