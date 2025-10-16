Mauro Icardi comienza a definir su futuro: lejos de Turquía y cerca de Uruguay

Mauro Icardi está en medio de las polémicas turcas y argentinas. En diversas ocasiones, los medios de comunicación aseguraron que la guerra legal contra Wanda Nara le había jugado una mala pasada, ya que provocó una mala imagen sobre él en los fanáticos euroasiáticos. En este contexto, se suma de que no hubo una confirmación de continuidad del contrato, y aún el juicio contra su expareja por la tenencia de sus hijas no terminó. Es así como comenzaron a surgir fuertes rumores, provenientes de Uruguay.

Mauro Icardi

¿Mauro Icardi a Uruguay? La posible nueva oferta

Mauro Icardi está viviendo su vida de lujo con la China Suárez, y los hijos de ella, en su mansión de Turquía. Allí, volvió a jugar al fútbol, tras su lesión, y continúa con la guerra mediática y legal contra Wanda Nara para obtener la tenencia de Francesca e Isabella. Esto lo llevó a ser uno de los jugadores más observados por todos, y más polémicos de los últimos meses. Sin embargo, el camino se fue complicando más. Su contrato con el Galatasaray finaliza en julio del 2026, y los rumores en su contra comenzaron a surgir.

Mauro Icardi

En Lape Social Club (América), se refirieron al futuro de Mauro Icardi, y aseguraron que, de a poco, su carrera futbolística lo volvería a traer a América del Sur, específicamente cruzando el Río de la Plata. Leo Paradizo expuso que tenía una bomba para contar, y lanzó: “Hay fuertes inversores que tienen la intención de traer a Mauro Icardi para que sea jugador de Peñarol de Uruguay”. Los presentes quedaron sorprendidos, y el periodista deportivo explicó los detalles.

“Hemos contado que tiene los días contados allá. La gente lo cuestiona, cada vez que sube un posteo lo destruyen. Existe la posibilidad de que en diciembre se termine de manera anticipada su contrato, para que él pueda firmar con otros clubes”, dijo. En caso de que así sea, la China Suárez también volvería con él, ya que no habría una intención de mantener a la estrella del Galatasaray en el equipo. La noticia sorprendió a los usuarios, quienes no tardaron en dar sus opiniones.

Los periodistas presentes se refirieron a Wanda Nara, y aseguraron que, en caso de así se den las cosas, sería un beneficio para ella. La restitución internacional de sus hijas no se podría llevar a cabo, ya que él no viviría más en Turquía, por lo que la tenencia también jugaría a favor de la modelo. Por el momento, Mauro Icardi mantuvo el silencio, y prefirió no exponer la actualidad de su contrato. Por el contrario, sigue compartiendo fotos de sus partidos y mostrando con orgullo la camiseta del Galatasaray.

A.E