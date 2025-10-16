La nueva denuncia de Mauro Icardi contra Wanda Nara: “No hay que tocar a los chicos”

En DDM se desató una fuerte polémica luego de que se conociera la nueva interna entre Mauro Icardi y Wanda Nara, en medio de la relación de la mediática con Martín Migueles. Según revelaron en el programa, el futbolista se mostró “muy preocupado por el bienestar de sus hijas” y presentó una denuncia civil tras la difusión de un video que mostraba al empresario tocándole la espalda a una de las niñas.

Wanda Nara y Mauro Icardi

“Icardi está enojado con Wanda porque siente que su nuevo novio, Martín Migueles, es una mala influencia para las niñas y además dice que mientras las nenas se relacionan con este señor, él no se puede comunicar como debiera con ellas”, explicó un panelista del ciclo DDM. La situación escaló aún más cuando intervino Elba Marcovecchio, abogada del futbolista, que habló en vivo desde Milán.

La contundente entrevista de Elba Marcovecchio

Durante su comunicación telefónica con el programa, Elba Marcovecchio aclaró que la denuncia no tiene carácter penal, pero sí busca alertar a la Justicia sobre una situación que consideró inapropiada: “No se está denunciando ninguna conducta ilícita. No hay ningún delito”, remarcó. Sin embargo, la abogada fue categórica al justificar la reacción de su cliente: “A los chicos no hay que tocarlos. Punto final. No hay que tocarlos”.

Al ser consultada sobre el contenido del video, detalló: “El video le molesta y le preocupa. Pide la intervención de la justicia civil porque se le advierte al juez una situación que no debe pasar”. Además, cuestionó las decisiones personales de Wanda Nara: “Lamentablemente las elecciones de la madre no son buenas. Es una realidad”.

El interminable conflicto de Wanda Nara y Mauro Icardi

En diálogo con Mariana, Elba Marcovecchio insistió en que el reclamo no busca criminalizar, sino prevenir: “No se denuncia un abuso, se advierte una situación grave. La madre tiene que estar en condiciones de ejercer el cuidado de las nenas”, expresó. Y agregó: “¿Puede la madre estar diciendo que conoce tanto a Migueles como para asegurar que no pasa nada?”.

Elba Marcovecchio, Wanda Nara y Mauro Icardi

Antes de despedirse, dejó una reflexión que resonó en el estudio: “La educación sexual temprana es clave. Los chicos tienen que saber que su cuerpo es suyo, y que ningún adulto tiene derecho a tocarlos”. Con esta frase, la abogada no solo marcó la postura de Mauro Icardi, sino que también reavivó el fuego de un conflicto que, lejos de apagarse, sigue sumando capítulos en los medios.