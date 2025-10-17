El tapado más original de Máxima Zorreguieta: color, estampado y elegancia en un solo look

Máxima Zorreguieta abrió la 25a edición de la Semana del Diseño Holandesa en Eindhoven con un look fiel a su estilo auténtico. Lejos de pasar desapercibida, la reina de los Países Bajos llegó con un atuendo que se llevó todas las miradas por sus colores, detalles y su original confección. La prenda protagonista fue, sin dudas, un maxi tapado con un diseño lleno de personalidad.

En cada aparición pública, Máxima Zorreguieta sorprende con sus looks que representan su gusto por la moda y su estética audaz. Lejos de perder la línea sofisticada, que suele caracterizarla, la monarca sabe cómo llevar cada ítem por más que salga de lo tradicional dentro de la realeza.

En esta ocasión, se presentó en la Semana del Diseño Holandesa (DDW) en Eindhoven para dar comienzo a este evento internacional y volvió a cautivar a todos con su outfit creativo que irradia color, energía y elegancia a la vez. Tal como mostró el fotógrafo oficial de la Casa Real de Holanda, Patrick van Katwijk, Máxima Zorreguieta apostó por un conjunto en el que predominó el color rosa viejo.

Su look está compuesto por una blusa al cuerpo y un pantalón palazzo en esta tonalidad. Ambas prendas monocromáticas son una fórmula infalible, que estiliza la figura y aporta un aire relajado sin perder la formalidad, y una opción que la reina suele elegir bastante para este tipo de eventos. Se trata, además, de una propuesta cómoda, versátil y moderna.

El toque más llamativo de su look fue el tapado que escogió para este día, el cual se llevó toda la atención porque parecía una verdadera obra de arte. Con una base marrón y un estampado floral en tonos vibrantes como amarillo, naranja y rosa, este abrigo largo le aportó ese aire original al resto de las piezas.

Su confección también contenía bordes ondulados que aportaron dinamismo y un interior en rosa viejo, como la de su conjunto sastrero. Este diseño logró un giro lúdico y fashionista, siguiendo así el estilo de Máxima Zorreguieta, quien se anima a diferentes atuendos atrevidos, pero siempre con clase.

En cuanto al calzado que completó su estilismo, fueron unos stilettos en tono nude ya que Máxima Zorreguieta optó por mantener una paleta armónica y cálida. Estos zapatos acompañaron muy bien su vestimenta sin competir con el tapado maximalista. Como accesorios, se inclinó a un clutch en la misma gama y de textura terciopelada. Cada decisión para armar este look demostró el equilibrio perfecto para dejar lucir al tapado.

El beauty look de Máxima fue algo fresco y relajado: cabello suelto con ondas naturales y maquillaje con tonos rosados, piel glowy y lip oil en los labios. En definitiva, este elección reflejó todo lo que representa la madre de Amalia: una mujer segura y a la vanguardia, que no teme experimentar con colores ni diseños y consigue captar todos los aplausos con su presencia. De esta manera, Máxima Zorreguieta mostró en público su tapado más original, que se destaca por estar repleto de color, estampado y elegancia.