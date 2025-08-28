La vida sentimental de Pampita sigue siendo un tema de interés público. Su exposición en los medios de comunicación a través de sus proyectos laborales y sus escandalosas separaciones eclipsaron a los espectadores, quienes están al pendiente de su situación sentimental.

La modelo, sin embargo, intenta mantener reservado este plano de su vida, aunque sin éxito debido a que siempre salen a relucir los secretos mejores guardados de sus affaires. Es por ello que, en las últimas horas, revelaron el expreso pedido de la conductora de eltrece a Juan Manuel “Cochito” López, con quien se la vinculó en este último tiempo que estuvo soltera.

Las declaraciones de Cochito López sobre Pampita

Al parecer, en su impasse con el polista, Pampita habría tenido un desliz con Cochito López. Sin embargo, este amorío no prosperó, y si bien los rumores no tardaron en aparecer, la ex de Benjamín Vicuña se encargó de que esto no trascienda. “Ella le habría pedido a él que niegue todo por una cuestión de que no quiere tener problemas con Martín Pepa”, aseguraron en Puro Show.

El piloto fue sumamente caballero y no desmintió a Pampita, quien se había encargado de negar rotundamente su acercamiento con el corredor. “Ella ya lo contó todo. Si lo desmintió, hay que creerle. Digo lo mismo que dice ella, no voy a ponerme a decir algo diferente”, expresó Cochito sonriente.

Si bien en la entrevista reconoció conocerla y haber establecido un vínculo cordial con ella, el galán en cuestión se desligó de cualquier tipo de línea sentimental que lo una a ella. Cuando le nombraron directamente a Carolina Ardohain, afirmó: “Sí, la conozco cara a cara. Tenemos amigos en común. Solo eso”, aseguró.

Pampita ¿visitó a Cochito López en su casa?

Según lo que contó la periodista Fernanda Iglesias en el magazine antes mencionado, Pampita había asistido a un encuentro romántico con el piloto. “Ocurrió la noche del sábado 9 de agosto, en Zona Norte, cuando la reconocieron ingresando al country Mayling de Pilar, donde se anunció para ir a la casa de Cochito López”, contó. Sin embargo, ambos se encargaron de desmentir esta noticia, aunque, después de las declaraciones de Cochito queda sembrada la duda de la veracidad de estos testimonios de los protagonistas.

Por su parte, Carolina habló en un evento con la prensa y admitió haberse dado una segunda oportunidad con el empresario estadounidense Martín Pepa. “Hablamos después de un mes y medio, nos dimos cuenta de que nos extrañábamos mucho”, confesó.

Pampita se reconcilió con Martín Pepa | Instagram

Finalmente, al ser consultada por su presunto vínculo con el corredor de automovilismo, Pampita salió airosa dejando en claro que siempre se la vinculó a diversas personalidades tales como Joaquín Furriel o a un prestigioso actor español. No obstante, el amor venció a la distancia y los contratiempos y Carolina decidió apostar una vez más al cariño de Pepa, con quien mantiene una confortable relación a distancia.

NB