Este lunes se sumó un nuevo y polémico capítulo al llamado Wanda Gate. En medio del enfrentamiento mediático entre Yanina Latorre, Mauro Icardi y la China Suárez, se filtró un polémico audio que dejó a Wanda Nara en una posición incómoda y generó una ola de críticas en su contra. El archivo, que fue difundido en el programa Intrusos (América), correspondería a una llamada privada entre la modelo y el futbolista del Galatasaray, mantenida para coordinar la comunicación con sus hijas, Isabella y Francesca.

En la grabación, se escucha a Wanda Nara enojada, lanzando fuertes reclamos hacia Mauro Icardi. “Isi…”, comienza diciendo el futbolista, intentando evitar el conflicto directo con su exesposa y tratando de comunicarse con su hija.

Sin embargo, Wanda no se detiene y responde con dureza: “¿No podés hablar normal en vez de preguntar por las nenas? Te estoy hablando de algo que a las nenas les preocupa y que todos los días me preguntan. En vez de hablar como un down. ¿Por qué no aprendés algo de la mina que tenés al lado, que supongo habla bien con sus exmaridos?”.

El audio fue presentado por Karina Iavícoli en Intrusos, quien aclaró que la producción del programa recibió la grabación y decidió compartirla para mostrar el nivel de tensión entre la expareja. “No tomamos partido, es para que vean hasta el grado de enojo que hay entre este matrimonio que era feliz y luego pasaron cosas”, explicó la periodista.

El panel del programa reflexionó sobre el contenido del audio, destacando la gravedad de las palabras utilizadas por Wanda. Marcela Tauro, conductora de Intrusos, reveló: “Tengo entendido que este audio ya está en manos de algunos abogados”, sugiriendo posibles implicaciones legales.

El comentario de Wanda, en el que utilizó el término “down” de manera despectiva, generó indignación en las redes sociales. Un gran cantidad de usuarios expresaron su repudio hacia la modelo, acusándola de discriminación. Algunos de los comentarios más destacados fueron: “Que salga a aclarar qué quiso decir, porque esos chicos tienen capacidades diferentes y muchos de ellos son más inteligentes que todo este show mediático”, “Ahí está el nivel de Wanda”, y “Espero que no se la perdonen, ya está pasada”.

Desde la viralización del audio, Wanda Nara ha mantenido un perfil bajo en sus redes sociales, lo que ha llamado la atención de sus seguidores. Se espera que en las próximas horas la modelo se pronuncie al respecto y, posiblemente, pida disculpas por sus declaraciones.