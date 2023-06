El "atraco a las angelitas" que sucedió en los camarines de LAM sigue sumando detalles. Entre todas las especulaciones sobre quién fue la persona que le robó a las panelistas durante el programa, Marcela Feudale sigue sufriendo las consecuencias de las pérdidas monetarias.

Luego de revelar en vivo que quien sustrajo la información de sus credenciales había comprado pasajes en cuotas, Marcela decidió dar todos los detalles de la lista completa de bienes que aparecieron en el resumen de su tarjeta. La locutora lo compartió todo en sus redes sociales.

Feudale en LAM.

En sus historias de Instagram, Feudale comenzó a escribir los productos que la persona se compró con el dinero que le robó en LAM: "Una cartera de Juanita Jo, pasajes con destino nacional, compra de Carrefour, cargas de teléfonos Claro y Personal".

La historia que subió la locutora.

Además, Marcela Feudale compartió cuanto dinero significaron estas compras: "Costo aproximado: $134.800". Por último, demostró su indignación ante el modus operandi de las compras y el poco control que existe a la hora de usar las tarjetas: "Nadia preguntó por el monto de los gastos, nadie se preocupó por la procedencia de las tarjetas. La vida virtual tiene sus costos".

¿Qué otro detalle brindó Marcela Feudale en LAM?

Cuando hablaron al aire del "atraco a las angelitas", Ángel de Brito reveló que tanto él como su quipo se habían enterado del robo minutos después de terminar la emisión de LAM del lunes. En ese contexto, la locutora dio detalles sobre la manera en la que utilizaron su tarjeta de débito una vez que consiguieron los datos.

Marcela Feudale reveló en vivo que la persona que le robó aprovechó la oportunidad para comprarse un pasaje: “No se llevaron el plástico. Evidentemente, le sacaron una foto. Una de las compras era por pasajes, no sé el lugar, no sé el destino. ¡Fueron prolijos, me lo financiaron, al menos!”.

J.C.C