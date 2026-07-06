Ana Rosenfeld, sin filtro sobre el reclamo de Florencia Peña contra LUZU TV: “Para mí no tiene razón”

A más de 15 días del escándalo de Florencia Peña y Luzu TV tras la difusión de una falsa noticia sobre Jorge Messi, el padre de Lionel Messi, el episodio sigue generando repercusiones en el ámbito mediático y legal. En esta ocasión, Ana Rosenfeld se metió en la polémica y se pronunció sobre el asunto en diálogo con Marcelo Polino en Caras Glam, el ciclo de entrevistas de Caras TV.

Ana Rosenfeld//Caras TV

Ana Rosendfeld dio su opinión sobre el escándalo de Florencia Peña y Luzu TV

Tras la controversia, Florencia Peña terminó de forma abrupta su contrato en el “Show del Verano”, programa que conducía junto a Marley por Luzu TV, luego de haber dado al aire la fake news que provocó un gran revuelo. A las pocas horas, se conoció que el programa fue retirado del aire y tanto la actriz como los productores fueron desvinculados de la empresa que encabeza Nico Occhiato.

La artista inició acciones legales, y según los últimos informes, estaría reclamando al canal de streaming una cifra millonaria. De acuerdo a los dichos de Barby Franco en "Pasó en América", la intérprete de Moni Argento estaría pidiendo 750 millones de pesos. En ese contexto, Marcelo Polino considerando la trayectoria de Ana Rosenfeld en causas vinculadas a famosos, consultó sobre este polémico caso.

Ana Rosenfeld con Marcelo Polino en Caras Glam//Caras TV

La letrada expresó su punto de vista y señaló: “Yo doy mi opinión, para mí no tiene razón. no es un juicio laboral, es una. rescisión contractual y en ese caso deben estar previstas las cláusulas, por las cuales una de las dos partes puede rescindir” y explicó: “En tal caso un arreglo, salomonico podría ser, por ejemplo, te cumplo el contrato, te pago el contrato hasta su finalización., si tuviste algún perjuicio porque alguna marca se te bajó, demostramelo”.

Ana Rosenfeld habló de la responsabilidad de chequear la información

Durante la entrevista para Caras Glam, Ana Rosenfeld también calificó el error como grave y aseguró que Florencia Peña tiene responsabilidad por haber difundido la noticia falsa en Luzu TV. “Entiendo que la familia Messi la perdonó, pero ella ahora le echa la culpa a que la producción le pase una mala info”, dijo.

Ana Rosenfeld//Caras TV

En este sentido, la letrada reafirmó la importancia de verificar la información y ejemplificó: “Yo puedo estar ahora con 20 cucarachas al oído y si me pasan una info que no está chequeada o digo, un segundito, la chequeo y después la tiro, porque no estamos hablando de cualquier cosa”.

En una charla distendida Ana Rosenfeld no dudó en dar su opinión y explicar el marco legal, sobre uno de los escándalos mediáticos que sacudió el mundo del espectáculo y el streaming en pleno Mundial 2026. Cabe recordar que la abogada es una de las mejores especialistas en derecho y ha representado a más de cincuenta celebridades entre ellas: Moria Casán, Susana Giménez, Carmen Barbieri, Pampita, Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Karina Jelinek, Jimena Barón, Wanda Nara, entre otras.