Nequi Galotti, a sus 66 años: “Uso la bicicleta para todo, para ir al banco, para ir a la verdulería, la saco 3 o 4 veces por día”

A sus 66 años, Nequi Galotti continúa demostrando que el bienestar físico es mucho más que una rutina de entrenamiento: es un estilo de vida. Desde hace años promueve hábitos saludables, comparte en sus redes sociales distintos momentos de actividad física y apuesta por mantenerse activa a través del ejercicio y el movimiento cotidiano.

Niqui Galotti en bicicleta

En ese contexto, Nequi Galotti reveló que encontró en la bicicleta una gran aliada para resolver gran parte de sus actividades diarias. Más allá de sus entrenamientos habituales, explicó que este medio de transporte se convirtió en una herramienta indispensable para hacer trámites, realizar compras y desplazarse por la ciudad, una elección que refleja la importancia que le da a incorporar el ejercicio de forma natural en su vida.

La actividad física diaria de Nequi Galotti

Durante una entrevista con Minuto Neuquén, Nequi Galotti contó que utiliza la bicicleta para casi todas sus actividades diarias. Ir al banco, pasar por la verdulería o resolver distintos trámites son algunos de los recorridos que realiza sobre dos ruedas, al punto de que aseguró que la usa entre tres y cuatro veces por día.

Nequi Galotti en bicicleta

Su entusiasmo por este hábito también se refleja en las redes sociales, donde suele compartir imágenes y videos de sus paseos y entrenamientos. Incluso Niqui Galotti reveló que, quienes la cruzan con frecuencia ya la reconocen por el casco que utiliza desde hace años, un accesorio que se convirtió en parte de su identidad cada vez que sale a pedalear.

El estilo de vida de Nequi Galotti

El compromiso de Nequi Galotti con el bienestar no se limita a sus recorridos en bicicleta. A través de sus redes sociales la conductora suele compartir imágenes y videos de sus entrenamientos, donde muestra parte de la rutina que sostiene desde hace años y que incluye ejercicios de fuerza, pilates reformer y trabajos de movilidad, consolidándose como una referente de la vida saludable a los 66 años.

Nequi Galotti haciendo pilates

Esa filosofía también quedó reflejada en la misma entrevista que brindó a Minuto Neuquén, donde explicó que, cuando no tiene tiempo para asistir al gimnasio, adapta su rutina y realiza sesiones de yoga desde su casa siguiendo clases a través de YouTube. Además, Nequi Galotti señaló que considera fundamental cuidar los músculos y las articulaciones para conservar la movilidad, la autonomía y una buena calidad de vida con el paso de los años.