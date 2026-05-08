Así es la nueva vida de Donato de Santis tras dejar la televisión: trekking, reflexión y brunch en Italia

Donato de Santis transita la nueva vida tras dejar la televisión, marcada por trekking, reflexión y brunch en Italia. El chef eligió un presente distinto, en el que la naturaleza, la historia y la gastronomía se integran en su rutina cotidiana, sumando experiencias que reflejan un cambio de etapa, con momentos que lo acercan a sus raíces.

Tras dejar la televisión, Donato de Santis mostró cómo pasa sus días en Italia

Donato de Santis mostró cómo es su nueva vida después de la televisión, entre trekking, reflexión y brunch en Italia. Su día a día combina paseos, instantes de conexión con el paisaje y encuentros gastronómicos, en un escenario que lo vincula con la cultura mediterránea y con actividades que marcan un rumbo diferente.

Donato de Santis

En las últimas horas, el reconocido chef compartió en sus redes sociales una serie de imágenes donde se lo podía ver caminando en la Litoranea Salentina, en Puglia. Cabe destacar que durante la final de MasterChef Celebrity, el jurado confirmó que esa había sido su última edición en el programa, ya que buscaba alejarse por un tiempo de la televisión.

Desde entonces, Donato de Santis se instaló en Italia, donde transita un presente marcado por caminatas, momentos de reflexión y encuentros gastronómicos con amigos y familiares. En su cuenta de Instagram mostró una de sus últimas caminatas, donde se encontró con una de las antiguas torres de piedra que se levantan frente al Mediterráneo.

Donato de Santis en Puglia

“Hoy salí a caminar por la litoránea salentina, en Puglia, y terminé encontrándome con una de esas antiguas torres de piedra que aparecen de golpe, entre el viento y el Mediterráneo, y te obligan a frenar”, escribió junto al posteo. El posteo en redes lo mostró con un look denim, con una camisa y un pantalón juego; sumó también una remera blanca que equilibró el atuendo.

Donato de Santis disfruta de tardes de paseo, cocina y encuentros familiares en Puglia

En la publicación que hizo en su Instagram, Donato de Santis explicó a sus seguidores detalles históricos de la región, mostrando la conexión que mantiene con sus raíces. “En Salento le dicen: torres sarracenas. Acá, en el sur, la historia siempre fue un cruce de mundos: pueblos itálicos, griegos, romanos… y un Mediterráneo que durante siglos conectó culturas, comercio y civilizaciones”, escribió.

Donato de Santis

Según reveló, estas construcciones fueron levantadas en puntos estratégicos, servían para vigilar la costa y comunicarse entre ellas mediante señales. Para él, caminar por esos paisajes tiene un significado especial: “En Puglia la historia no está detrás de un vidrio ni encerrada en un museo. Está viva. Está en el paisaje, en las piedras consumidas por el tiempo”.

Más allá de las caminatas, Donato de Santis disfruta de paseos en Vespa por los pueblos de la región. En distintas oportunidades se lo vio recorriendo calles antiguas y caminos costeros. Los brunchs y reuniones con amigos también forman parte de su presente; en sus redes mostró cómo cada salida puede convertirse en un momento para compartir una comida con vistas únicas.

Donato de Santis

Donato de Santis transita un presente distinto tras dejar la televisión, con tardes de paseos, reflexiones y brunch en Italia. El chef eligió un estilo distinto, marcado por caminatas en paisajes históricos, paseos en Vespa y la cosecha en su propia huerta, actividades que lo acercan a sus raíces y a un ritmo más personal.

VDV