Así es la casa de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul en Los Ángeles: estilo rústico con influencia japonesa, sala de música y lago propio

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul estuvieron de vacaciones en Los Ángeles y, fieles a su estilo descontracturado, eligieron alojarse en una casa de impronta rústica con influencia japonesa: un verdadero refugio donde la madera, el agua y el verde arman una atmósfera pensada para bajar un cambio. Sin buscar el lujo exagerado que suele asociarse a las propiedades de los famosos, el lugar apuesta por algo mucho más actual: bienestar, calma y conexión con el entorno. En cada imagen que compartió la cantante se percibe una estética cuidada, pero también un espacio preparado para disfrutarlo de verdad.

El gong en la entrada anticipa la impronta japonesa de la casa.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: un refugio donde la naturaleza marca el ritmo

La experiencia empieza incluso antes de entrar. En la puerta, un gong gigante se roba todas las miradas y funciona como carta de presentación de la casa. No parece estar ahí solo para decorar: invita a la meditación, al silencio y a cierta idea de equilibrio que atraviesa todo el lugar. Es uno de esos objetos que marcan el tono desde el primer momento y dejan claro que no se trata de una casa más. El exterior acompaña esa misma lógica. La casa se organiza alrededor de un pequeño lago artificial, de bordes irregulares y rodeado de piedras y vegetación bastante libre, sin demasiadas formas rígidas. El agua aporta tranquilidad y refuerza el concepto cercano a la estética japonesa, donde cada elemento tiene su tiempo y su lugar.

Tini posa rodeada de verde, en sintonía con el espíritu natural del lugar.

Asimismo, las galerías de madera que cruzan el jardín recuerdan a los puentes de los paisajes orientales y refuerzan el diálogo permanente con la naturaleza. No solo unen los distintos sectores, también invitan a un recorrido contemplativo. La arquitectura combina rusticidad y sofisticación sin que nada resulte cargado: la madera domina la escena, aporta calidez y vuelve todo más íntimo, mientras los grandes ventanales dejan entrar la luz natural e integran el paisaje al interior.

Lago, madera y calma: una casa pensada para descontracturarse.

Dentro de la casa de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: madera, calma y espíritu creativo

Uno de los ambientes que mejor resume el carácter del lugar es la sala de música. Consolas, parlantes y equipamiento profesional conviven con pisos de madera e iluminación cálida que alejan cualquier sensación de estudio frío. El resultado es un espacio creativo pero cómodo, ideal para pasar horas trabajando sin perder la sensación de hogar. No es un detalle menor: durante su paso por Los Ángeles, la cantante también dejó entrever que el viaje tenía un costado profesional y que cada movimiento sigue alineado con su proyecto artístico. Incluso lejos de los escenarios, Tini mantiene la música como prioridad.

La sala de música, un espacio creativo que acompaña su presente artístico.

El dormitorio de la casa que eligieron Tini y Rodrigo de Paul sigue esa misma línea relajada que atraviesa toda la casa. Tonos neutros, diseño funcional y una selección precisa de elementos construyen un clima de paz, pensado para el descanso y la desconexión. La estética evita cualquier exceso y confirma una tendencia cada vez más valorada: espacios que transmiten calma sin perder sofisticación.