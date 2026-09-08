Floppy Tesouro mostró lo grande que está su hija Moorea, que cumple 10 años: "Crecimos juntas"

Floppy Tesouro conmovió a sus seguidores en las redes sociales con un tierno y emotivo posteo dedicado a su hija, Moorea, quien celebra su décimo cumpleaños. A través de un video que repasa los momentos más entrañables de su infancia, la modelo reflexionó sobre el paso del tiempo y el profundo amor que las une.

Floppy Tesouro le dedicó un mensaje a Moorea por sus 10 años

Floppy Tesouro y Moorea: Una década de puro amor y complicidad

El tiempo vuela, y si hay alguien que puede dar fe de ello es Floppy Tesouro. La pequeña Moorea, fruto de su relación anterior con el empresario Rodrigo Fernández Prieto, cumplió 10 años y su mamá decidió celebrarlo a lo grande, no solo con una fiesta o detalles especiales, sino con un regalo virtual que emocionó a todos sus seguidores.

El video de Floppy Tesouro incluyó todas las etapas de Moorea

A través de su cuenta de Instagram, la modelo compartió un video nostálgico. El clip comenzó con una estética retro, simulando la reproducción de una cinta VHS con una etiqueta que dice “Happy Birthday My Daughter”, para luego dar paso a un compilado de imágenes y videos breves que muestran la evolución de Moorea desde sus primeros días de vida hasta la actualidad.

En las imágenes se la ve desde su etapa de bebé con chupete, pasando por tiernos momentos compartidos con su mamá, divertidos paseos en el exterior, disfraces, viajes a Disney, momentos de juego con mascotas y su reciente faceta luciendo con una gran sonrisa y mucha personalidad. La publicación rápidamente cosechó miles de reproducciones y comentarios de colegas y fanáticos que no dudaron en enviarle buenos deseos a la cumpleañera.

“Crecimos juntas”: la reflexión de Floppy Tesouro sobre su hija Moorea

Acompañando al tierno video, Floppy escribió un texto profundamente conmovedor que refleja a flor de piel sus sentimientos en esta fecha tan significativa. "Hoy cumplís 10 años, hija, y todavía no puedo creer que ya haya pasado una década desde el día en que llegaste a mi vida y la cambiaste para siempre", expresó la modelo al inicio de su mensaje, dejando en claro la magnitud de este hito en su rol maternal.

Floppy Tesouro mostró el crecimiento de Moorea

En las líneas siguientes, Tesouro profundizó sobre el vínculo único que construyeron a lo largo de estos años: "10 años de vos, 10 años siendo tu mamá. La década más hermosa, intensa y llena de amor de toda mi vida". La mediática destacó además la personalidad luminosa de la niña, describiéndola como una persona sensible, divertida, compañera y con un corazón enorme que ilumina cada espacio por el que pasa.

La complicidad de Floppy Tesouro y Moorea

Uno de los fragmentos más destacados y emotivos del posteo fue cuando Floppy hizo alusión al aprendizaje mutuo: "Crecimos juntas, Moore. Mientras vos aprendías a caminar, a hablar, a descubrir el mundo, yo aprendí a ser tu mamá. Y sigo aprendiendo todos los días". Con estas palabras, la actriz dejó al descubierto su costado más humano, alejándose por un momento de las luces del espectáculo para mostrarse simplemente como una madre agradecida y perdidamente enamorada de su hija.

Así está Moorea a los 10 años

Hacia el cierre de su dedicatoria, la modelo enumeró sus deseos más sinceros para esta nueva etapa que comienza para la niña, ahora que entra de lleno en la antesala de la adolescencia. "Mi deseo para esta nueva década es que seas siempre vos. Que sueñes enorme, que confíes en vos, que seas buena persona, que ames mucho y que nunca pierdas esa luz tan especial que tenés", dijo la artista.

Asimismo, le dejó una promesa inquebrantable que resonó fuertemente entre sus seguidores: "Y que sepas que, pase lo que pase y tengas la edad que tengas, mamá siempre va a estar ahí para vos". El mensaje concluyó con un agradecimiento eterno: "Gracias por hacerme mamá. Gracias por estos primeros 10 años del amor más grande que conocí en mi vida. Feliz primera década, Moore. Qué privilegio verde crecer, qué orgullo ser tu mamá. Te amo hoy, mañana y toda la vida".

El tierno posteo de Floppy Tesouro

Con este tierno gesto, Floppy Tesouro volvió a demostrar que, más allá de su agitada agenda profesional y su exposición mediática, su rol más importante y gratificante es el de madre, celebrando con orgullo los primeros diez años de la personita que revolucionó su mundo para siempre.