El look de Elina Costantini en la gala de Fundaleu: rojo pasión y un tocado inspirado en Frida Kahlo

En una nueva edición de la tradicional gala a beneficio de Fundaleu, la alfombra roja volvió a ser uno de los grandes focos de la noche, con los distintos looks elegidos por las figuras del espectáculo, la cultura, la moda y el ámbito empresarial que dijeron presente. Entre ellos, Eduardo y Elina Costantini llamaron la atención al llegar al evento con propuestas que combinaron la clásica elegancia con algunos detalles de inspiración folclórica.

El look matchy-matchy de Elina y Eduardo Constantini para la gala de Fundaleu

Para esta nueva edición de la gala de Fundaleu, Eduardo Costantini eligió un estilo clásico y sobrio. El empresario llevó un ambo de sastrería color negro, de corte ajustado, que combinó con una camisa blanca de cuello rígido. Para completar el look, sumó una corbata de seda azul Francia y zapatos de cuero negro acordonados. Como es habitual, mantuvo su estilo elegante y discreto, acompañado por sus característicos anteojos de marco grueso.

Elina Costantini junto a un cuatro de Friuda Kahlo | Instagram

Por su parte, Elina Costantini apostó por un look que mezcló una silueta moderna con detalles de inspiración tradicional. La modelo de alta costura llevó una falda larga en rojo intenso de caída fluida, junto con un charl negro, sumando un mantón negro con flecos largos, que aportó movimiento y textura al conjunto.

Pero sin dudas, uno de los detalles que más llamó la atención estuvo sobre su cabello. Elina llevó el pelo tirante hacia atrás, recogido, y lo coronó con un llamativo tocado de flores rojas unidos en una vincha sutil. El accesorio, combinado con el peinado y el mantón de flecos, recordó rápidamente a la estética de la artista mexicana Frida Kahlo. Un guiño que la modelo llevó a su terreno y adaptó a una noche de gala.

Eduardo y Elina Costantini en la gala de Fundaleu | Créditos: Sofía Herrera

Elina y Eduardo Costantini se sumaron a la causa solidaria de Fundación Fundaleu

El matrimonio Costantini asistió a la velada organizada por Fundaleu, una de las iniciativas solidarias más importantes de los últimos años. El encuentro tuvo como eje acompañar uno de los grandes proyectos de la entidad: la construcción de un nuevo centro médico que permitirá unificar las tres sedes con las que actualmente cuenta la Fundación. La propuesta busca fortalecer la atención de los pacientes y generar un espacio preparado para responder a las distintas necesidades vinculadas con el tratamiento de enfermedades de la sangre.

Además, la noche contó con la realización de la 27ª edición de “Famosos por la Vida”, una iniciativa que año tras año reúne a figuras del mundo del espectáculo, la cultura y el ámbito empresarial con un mismo objetivo: recaudar fondos y visibilizar la importancia de seguir apoyando el trabajo de la Fundación. En ese marco, Elina y Eduardo Costantini fueron parte de los invitados que acompañaron la tradicional jornada solidaria.

Los famosos que asistieron a la gala de Fundaleu | Instagram Fundaleu

Elina y Eduardo Costantini fueron algunos de los invitados especiales que dijeron presente en la 27ª edición de la gala de Fundaleu, una noche marcada por la solidaridad y el compromiso con la salud. La pareja compartió la velada junto a numerosas figuras del espectáculo y la televisión, entre ellas Susana Giménez, Facundo Arana, Mariana Fabbiani, Cristina Pérez, Barbie Simons, Laurita Fernández y Juliana Awada, quienes también se sumaron a esta tradicional iniciativa solidaria.