Flor Torrente celebró la primera comunión de Vicente, su hermano menor: “Mi bebé”

Flor Torrente compartió en sus redes sociales las tiernas imágenes de la primera comunión de su hermano menor, Vicente. La actriz reveló a través de sus historias de Instagram las fotos del festejo familiar tras la ceremonia en la iglesia y sobre una foto lanzó un tierno mensaje: "Mi bebé".

La hija de Araceli González celebró este momento tan especial junto a toda su familia. En una de las postales que publicó, se la ve abrazada a Vicente, fruto de la relación de Rubén Torrente y Natalia Lezcano, y ambos sonríen emocionados después de la ceremonia.

Flor también mostró algunos detalles del festejo íntimo que tuvo lugar después, como la torta de comunión decorada especialmente para la ocasión, y un breve video en el que se lo ve al niño recibiendo el sacramento en el altar.

Cabe recordar que Rubén Torrente, el papá de Florencia y Vicente, falleció a fines de febrero de este año, a los 62 años, tras sufrir un paro cardíaco. Por eso, la celebración tuvo un condimento especialmente emotivo para toda la familia, que acompañó al pequeño en un día lleno de amor y recuerdos.

Así fue la repentina muerte de Rubén, el papá de Flor Torrente

Rubén Torrente, el primer esposo de Araceli González y padre de Florencia Torrente, murió el martes 27 de febrero a los 62 años tras sufrir un paro cardíaco. El empresario se encontraba jugando un partido de fútbol con amigos cuando su corazón se detuvo de manera inesperada.

Rubén y Araceli estuvieron casados entre 1988 y 1991, y fruto de esa relación nació Florencia, quien despidió a su padre con un profundo mensaje en redes sociales. “Finalmente llegó ese día. El día que desde chiquititos ya sabemos que no queremos que llegue nunca, porque de solo pensarlo nos hacía llorar. El dolor es tan grande, como su presencia y huella en vida”, escribió la actriz junto a una emotiva serie de fotos el pasado 13 de marzo.

La causa de su fallecimiento fue confirmada por su última esposa, Natalia Lezcano, madre de Vicente, el hijo menor de Rubén. “A las 9 recibí el llamado que nos cambió la vida para siempre. Me dijeron que se había descompensado y que lo estaban reanimando. Su corazón se detuvo y no se pudo hacer más nada”, expresó con dolor.