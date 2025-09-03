Quién es Santiago, el nuevo novio de Flor Torrente: perfil bajo, pasión por la cocina y pasado como futbolista

Hace poco más de medio año, Flor Torrente comenzó una historia personal con Santiago Slapak. En las últimas horas, la actriz compartió una foto juntos en sus redes sociales, a pesar del perfil bajo que los caracteriza. El joven tiene un fuerte interés por la cocina y un recorrido previo vinculado al fútbol.

Flor Torrente transita una relación con Santiago Slapak desde hace poco más de seis meses. En las últimas horas, la actriz publicó en redes sociales una imagen junto a él, en un gesto que confirma el vínculo sin alterar el perfil bajo que los caracteriza. El joven se destaca por su afinidad con la cocina y por haber tenido una etapa vinculada al fútbol profesional.

El vínculo de la pareja inició en Pilar gracias a amigos en común que los presentaron. Desde entonces, la relación se consolidó con el correr de los meses, hasta que, en las últimas horas, ambos decidieron mostrarse juntos en un evento. La aparición fue discreta, pero suficiente para confirmar que el romance atraviesa un momento cargado de sonrisas y gestos de complicidad.

Según se conoció, Santiago Slapak tiene un pasado como futbolista; vivió en Estados Unidos, donde desarrolló su carrera deportiva, hasta que una grave lesión lo obligó a cambiar de rubro. Desde entonces, canalizó su energía en nuevos intereses como la fotografía, con un enfoque que combina lo estético y lo funcional.

Pero en el último tiempo descubrió una nueva pasión por la cocina. En redes sociales comparte recetas, platos elaborados y momentos cotidianos entre ollas y sartenes. Su perfil gastronómico refleja una actividad que forma parte de su rutina y que, según quienes lo conocen, lo conecta con lo simple y lo casero. Desde pastas artesanales hasta postres sin gluten, su propuesta culinaria se destaca por la variedad y el cuidado en los detalles.

En junio, la pareja realizó uno de sus primeros viajes juntos; Flor Torrente y Santiago Slapak fueron junto a la familia de la actriz a Miami. A través de sus redes sociales, la actriz compartió varias fotos donde se los pudo ver compartiendo momentos en la playa y disfrutando del cumpleaños de Araceli González junto a Tomás Kirzner y su pareja.

