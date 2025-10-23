Mey Scápola se quebró al hablar de la muerte de Mariano Castro: “La tristeza es enorme”

Después de atravesar días profundamente difíciles, Mey Scápola volvió este jueves a su espacio habitual en Perros de la Calle, el programa que conduce Andy Kusnetzoff por Urbana Play. Fue su primera aparición pública tras la muerte de Mariano Castro, su expareja y padre de su hijo, León, quien falleció el fin de semana pasado a los 54 años.

Mariano Castro y Mey Scápola

Conmovida y contenida por sus compañeros, la actriz retomó el aire con palabras de afecto hacia quienes la acompañaron durante los últimos días. Andy Kusnetzoff fue el primero en recibirla con un mensaje cálido: “Un momento difícil pasaste, pero acá te queremos mucho. Te mandamos un beso grande, un beso a León, lo más importante”, expresó el conductor.

El regreso de Mey Scápola

Al tomar la palabra, Mey Scápola aprovechó para agradecer al equipo y al público por el apoyo recibido durante los últimos días: “Gracias a todos y al equipo, que la semana pasada fueron tan respetuosos y amorosos conmigo y con León”, dijo al comenzar su intervención. Seguidamente retomó aire y visiblemente conmovida, agregó: “Nada más que gracias. De verdad, gracias a todos”.

Mariano Castro y Mey Scápola

El estudio acompañó el momento con silencio y gestos de contención. Sin extenderse demasiado, Mey Scápola dejó entrever el profundo impacto emocional que atraviesa, pero también la gratitud por el acompañamiento que sintió desde su entorno laboral y los oyentes.

El recuerdo de Mariano Castro y el vínculo con su hijo

Durante el programa, Mey Scápola recordó con ternura a Mariano Castro, su pasión por los medios y su calidez personal: “Veía todo el tiempo Urbana, veía KZO, veía todas las notas. Era muy fanático”, contó. También mencionó su paso por Senado TV, donde entrevistó a figuras relevantes como Pepe Mujica.

Mariano Castro

Con una sonrisa nostálgica, Mey Scápola recordó su costado artístico: “Fue actor, vivió en México. Y yo le decía ‘Marian, no sos buen actor’. Pero lo digo con amor, porque fue una persona muy sensible, con mucha vida interior”. Antes de cerrar, la actriz habló del afecto que la rodea junto a su hijo: “La tristeza es enorme, pero estamos rodeados de amor. Y eso es lo que más me importa”. Ante la declaración, Andy Kusnetzoff volvió a contenerla recordando lo querida que es por todos.