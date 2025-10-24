Catalina Gorostidi vivió un momento de mucha preocupación y desesperación cuando el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal y la Policía de la Ciudad llevaron a cabo un allanamiento en su casa. Al igual que Joel Ojeda, quien fue su pareja, la ex Gran Hermano también pasó por este particular momento a raíz de la investigación en la que se encuentra involucrada.

Allanaron la casa de Catalina Gorostidi, ex Gran Hermano: por qué se la investiga

Catalina Gorostidi vuelve a ser noticia en las redes sociales. Esta vez por un allanamiento que se realizó en su hogar por publicitar plataformas ilegales de juegos de azar en su cuenta de Instagram, el mismo motivo por el que su ex Joel Ojeda se encuentra imputado.

El periodista Mauro Szeta reveló la noticia y contó a través de su cuenta de X(ex Twitter): "Allanan e imputan a Cata de GH por promocionar apuestas ilegales". Además, informó que la investigación se encuentra a cargo del fiscal Juan Rozas y que la acusan de "promover plataformas de apuestas ilegales en al menos seis oportunidades".

pEl posteo de Mauro Szeta sobre Catalina Gorostidi

Asimismo, trascendió que Catalina Gorostidi influencer publicitó al menos 6 plataformas de juegos de azar ilegales, que operan sin controles ni autorización, con la intención de captar posibles jugadores y ofreciendo suma de dinero como beneficio. Por este motivo, la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar, a cargo del fiscal Juan Rozas, solicitó que revisen su domicilio.

Finalmente, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal y la Policía de la Ciudad llevó a cabo este pedido. En su vivienda encontraron dispositivos electrónicos y cuadernos con anotaciones relacionadas con apuestas, casinos y dinero, que fueron secuestrados y serán peritados.

Catalina Gorostidi

Esta investigación sobre el accionar de la influencer surgió a raíz de la denuncia de Lotería de la Ciudad, por la cual fue notificada e indagada por la fiscalía en mayo de este año. A pesar de esto, tal como pasó con Joel Ojeda, Catalina Gorostidi continuó promocionando sitios ilegales, por lo que el fiscal pidió acceder a su propiedad, que fue otorgado por el Juez Ariza Clerici, titular del Juzgado PCyF 1.

Según asegura la causa, la imputada aprovechó su rol alcance masivo en las redes sociales para captar apostadores y dirigirlos a distintos casinos virtuales ilegales. También habría incentivado a sus seguidores a registrarse y apostar en esas plataformas, sin tener en cuenta que pueden ser menores de edad. Esto fue considerado por la Fiscalía como un sistema organizado de captación de apostadores, una conducta prohibida por la normativa penal vigente.

Por el momento, la joven no se refirió a lo acontecido y permanece en silencio en su cuenta de Instagram, donde reúne más de 600 mil seguidores tras su paso por la casa de Gran Hermano. De esta manera, informaron que allanaron la casa de Catalina Gorostidi, ex Gran Hermano, y que se la investiga por publicitar sitios ilegales de juegos de azar.