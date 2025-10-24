Así es el jardín que Pampita tiene en su casa: diseño mediterráneo, sustentable y tropical

Pampita incorporó en su casa un espacio verde a su hogar que combina diseño mediterráneo, criterios sustentables y una impronta tropical. La propuesta paisajística se destaca por su planificación visual, el uso del color y una selección de especies que acompañan la estética general de la vivienda.

Pampita mostró cómo es el diseño del jardín de su casa, con impronta moderna

Pampita eligió un jardín que refleja una tendencia actual en decoración exterior, con elementos que fusionan lo natural y lo moderno. El entorno fue pensado para generar armonía y funcionalidad. La combinación de colores y vegetación permite transformar el espacio en un rincón versátil, ideal para disfrutar en familia.

Pampita

En la residencia de Nordelta, el patio de la presentadora se muestra como un espacio cuidadosamente diseñado, donde conviven elementos tropicales y sustentables. La propuesta paisajística combina vegetación exuberante, mobiliario funcional y una paleta cromática vibrante, en línea con las tendencias actuales de decoración exterior.

A simple vista, el jardín de Pampita destaca por el uso de vegetación de distintos estilos, con plantas coloridas. En la grabación se puede ver una selección de plantas ornamentales y florales que aportan textura y movimiento. Se combinaron especies de hojas amplias con otras de follaje más fino, creando capas visuales que dan profundidad al entorno. Los detalles florales en tonos violetas y rosados refuerzan el estilo mediterráneo.

Uno de los elementos destacados es el mobiliario exterior, que acompaña el estilo general del patio de la propiedad de la modelo. Las piezas presentan líneas simples, materiales livianos y texturas suaves, pensadas para disfrutar del aire libre con comodidad. La disposición de los muebles permite crear zonas de descanso y encuentro.

Las plantas que decoran la entrada de la casa de Pampita

Por su parte, Pampita se declinó por un diseño especial para su jardín, que contempla criterios sustentables; con una elección de plantas adaptadas al clima local, el uso eficiente del riego y la integración de materiales durables, forman parte de una propuesta que busca reducir el impacto ambiental.

Pampita

En la entrada de la casa de la modelo se pueden ver dos canteros grandes repletos de lavandas, que no solo cumplen una función decorativa. Según se conoció, esta planta evita que los carpinchos rompan la vegetación. Al lado de la puerta principal, se aprecia una gran maceta que contiene la conocida “ave del paraíso” junto con una especie de romero rastrero.

El jardín de Pampita transmite armonía, alegría y sofisticación, tres conceptos que definen las nuevas tendencias en paisajismo. La propuesta se adapta a distintos formatos, priorizando la calidad del diseño por sobre la extensión del terreno. La elección de colores, texturas y especies permitió personalizar el espacio.

Pampita eligió un jardín con diseño mediterráneo, sustentable y tropical que se integra de manera natural al estilo de su hogar. La combinación de colores, especies y mobiliario exterior refleja una planificación pensada para el disfrute cotidiano, con una estética que sigue las tendencias actuales en decoración.

