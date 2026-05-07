Florencia Peña reveló que había decidido no tener a su primer hijo, Toto: "No estaba en mi cabeza ser mamá"

Florencia Peña reveló que había decidido no tener a su primer hijo, Toto, en un momento de su vida en el que la maternidad no estaba en sus planes. A los 28 años, atravesaba una etapa de intenso trabajo y cambios personales, y la llegada de su hijo significó un giro inesperado. Con el tiempo, esa elección marcó su recorrido y le dio una nueva mirada sobre la maternidad.

Florencia Peña sorprendió al revelar cómo se enteró de su primer embarazo a los 28 años

Florencia Peña recordó cómo vivió la experiencia de su primer embarazo, en un contexto en el que la maternidad no estaba dentro de sus planes inmediatos. La actriz relató que atravesaba un período de trabajo intenso y de nuevos vínculos, y que la llegada de su hijo marcó un antes y un después en su historia personal.

Florencia Peña

Durante una íntima entrevista con Héctor Maugeri en +CARAS, la reconocida artista reveló cómo vivió el momento de enterarse que sería madre por primera vez de Tomás Otero, fruto de su relación con Mariano Otero. “Yo fui mamá a los 28 años de Toto, que no fue un hijo buscado, fue un hijo que vino con un DIU”, explicó.

Según reveló, durante ese tiempo atravesaba una etapa de mucho trabajo y que recién estaba conociendo al músico. “Lo estaba conociendo; yo tenía cuatro trabajos en ese momento y no tenía pensado ser mamá. No estaba en mi cabeza y decía ‘yo no puedo tener a este hijo’”, señaló Florencia Peña. Ante la consulta sobre si pensó en interrumpir el embarazo, fue sincera: “Sí, claro, que lo pensé, pero decidí seguir adelante”.

Por otro lado, la presentadora comentó que su obstetra tuvo un importante rol en su decisión. “Me dijo: ‘Flor, tómate un tiempo para pensarlo porque de no tener un hijo te podés arrepentir, pero de tenerlo, no te vas a arrepentir nunca’”, contó. Además, detalló que una noche soñó con su hijo y al despertar supo que quería continuar con el embarazo.

Florencia Peña recordó cómo vivió el embarazo de su primer hijo, Toto Otero

En otro tramo de la entrevista, Florencia Peña compartió que gran parte de su embarazo lo transitó sola, ya que no sabía si quería continuar su relación con Mariano Otero. Sin embargo, destacó que con el tiempo entendió que esa decisión la marcó para siempre: “Este hijo no vino como yo esperaba, pero después te das cuenta de que los hijos vienen cuando tienen que venir”.

Florencia Peña

A poco más de 20 años de ese momento, la artista reconoce que esa decisión marcó un punto de inflexión en su vida. En la misma línea, destacó que, para ella, la maternidad debe ser elegida y que no debe ser tomada a la ligera. “Yo todavía arrastraba ese mandato. Soy una mina que ha roto con todos los mandatos familiares; siempre fui muy honesta. Y de repente ver que yo estaba siendo honesta conmigo y decir ‘yo quiero tener este hijo’”, agregó.

Antes de concluir la entrevista, Florencia Peña subrayó que la llegada de Toto Otero le enseñó a mirar la vida de otra manera y a valorar cada momento. “De repente dije: ‘Te va a hacer bien tenerlo y este hijo te va a traer cosas que ni siquiera vos te estás dando cuenta’. Y Toto fue mi gran maestro”, expresó con la voz cargada de emoción.

Florencia Peña y Toto Otero

Florencia Peña reveló que había decidido no tener a su primer hijo, Toto Otero, en un momento de su vida en el que la maternidad no estaba en sus planes. Con el paso del tiempo, esa elección se transformó en una experiencia que marcó su recorrido personal y profesional, y que le permitió reflexionar sobre la importancia de decidir desde la honestidad y la convicción.

VDV