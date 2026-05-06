Pablo Echarri y Nancy Dupláa presentaron su nueva película juntos: "La China atravesaba fronteras casi sin darse cuenta"

Pablo Echarri y Nancy Dupláa presentaron El último viaje a China, un proyecto que los reúne en una propuesta cinematográfica dedicada a recordar a la China Zorrilla. La avant premiere marcó el inicio de una etapa en la que ambos comparten un trabajo homenaje, con una mirada que busca rescatar momentos significativos de la trayectoria de la actriz uruguaya.

Pablo Echarri y Nancy Dupláa presentaron la película que hicieron juntos para homenajear a la China Zorrilla

Pablo Echarri y Nancy Dupláa presentaron una nueva película, El último viaje a China que se propone rendir tributo a la China Zorrilla. La presentación se convirtió en un encuentro donde se destacó la importancia de recuperar historias y experiencias que forman parte de un legado cultural, en una obra que refleja compromiso y respeto hacia la destacada artista.

Pablo Echarri

Durante el evento en el Cine Arte Cacodelphia, el reconocido actor habló con la revista CARAS y destacó la importancia de llevar adelante un trabajo de estas características. “Es muy satisfactorio, no es el primer trabajo que hago como productor, pero este es mi primer documental. Es una maravilla poder contar la historia de una mujer tan única como la China Zorrilla”, señaló.

El proyecto surgió de un acuerdo entre Sinapsis Ideas y EUDEBA, con el objetivo de conmemorar los 100 años del nacimiento de la actriz. Por su parte, Pablo Echarri destacó que la dirección de Ale Maci fue clave para dar forma a una obra que “le hace honor a la China”. Según explicó, el documental recorre aspectos poco conocidos de su vida y muestra momentos que permiten comprender mejor su personalidad y su legado.

“Es una película emotiva que recuerda cosas que uno no sabe y que seguramente vamos a reír bastante con ella”, agregó. La vida de la actriz uruguaya se presenta como un recorrido marcado por la cultura y el arte. Su carrera se consolidó en el Teatro Solís y más tarde en Argentina, donde llegó en 1971 para filmar Un guapo del 900.

Las emotivas palabras de Nancy Dupláa tras la presentación de El último viaje a la China

Durante la avant premier, Nancy Dupláa aportó su mirada sobre la China Zorrilla: “La China atravesaba fronteras magnéticamente y casi sin darse cuenta, era una actitud que le provenía desde su interior, algo que muy poca gente tiene”, comentó en una charla con CARAS. Para la actriz, lo más valioso fue su capacidad de transmitir humanidad y compromiso.

Nancy Dupláa

“Era una mujer valiente, que defendía sus valores y siempre estaba preocupada por los que menos tenían”, añadió Pablo Echarri. El documental no solo repasa su trayectoria artística, sino también su compromiso social y político, aspectos que marcaron su vida y que en ocasiones le generaron dificultades para trabajar.

Por otro lado, la avant premier de El último viaje a la China se presentó como un espacio para recordar y valorar la obra de una artista que dejó huella en el teatro, el cine y la televisión. La presencia de Pablo Echarri y Nancy Dupláa reforzó la idea de que este proyecto es también un gesto de reconocimiento desde la comunidad artística argentina hacia una mujer que supo construir puentes culturales y emocionales.

Nancy Dupláa y Pablo Echarri

Pablo Echarri y Nancy Dupláa presentaron El último viaje a China, una propuesta que se instala como un homenaje a la trayectoria de China Zorrilla. La película reúne producción, dirección y testimonios que buscan rescatar momentos significativos de su vida y mostrar aspectos poco conocidos de su recorrido artístico y personal.

VDV