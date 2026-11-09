Florencia Rodríguez, psicóloga, sobre Mauro Icardi y su hija Francesca: "Todo el contexto de violencia previo le da validez a la denuncia"

La denuncia de Francesca, la hija de Mauro Icardi, volvió a poner en debate la manera en que se abordan las situaciones de violencia de género. En ese contexto, la psicóloga Florencia Rodríguez compartió una serie de videos en sus redes sociales en los que se refirió al caso y planteó la importancia de escuchar a las víctimas, reconocer las señales de riesgo y evitar los discursos que justifican las conductas violentas.

Mauro Icardi y Wanda Nara

A través de sus publicaciones, la especialista hizo referencia a las medidas de protección dispuestas por la Justicia y explicó cuáles son los aspectos que considera fundamentales al momento de atender a una víctima de violencia de género. Además, cuestionó las respuestas sociales que ponen en duda el relato de las menores o responsabilizan a sus madres, y remarcó la necesidad de trabajar con perspectiva de género tanto en el ámbito psicológico como en el institucional.

Florencia Rodríguez analizó la denuncia de Francesca y explicó cómo se evalúa el riesgo

En uno de sus videos, Florencia Rodríguez se refirió a la denuncia de Francesca y mencionó los hechos que fueron relatados por la menor. "La hija de Mauro Icardi lo denunció por violencia. Dijo que su padre la encerró, estuvo todo el día sin comer, le tiró de los pelos y la amenazó con cagarla a palos", expresó la psicóloga. Luego, describió el pedido de ayuda de la niña y la intervención de su madre: "Desesperada, le escribió a su madre pidiéndole ayuda, pidiendo que la vaya a buscar a su casa. Y su madre tuvo que llegar a la casa a rescatarla con la policía". También hizo referencia a las medidas de protección que se habrían dispuesto tras la denuncia.

La profesional destacó un dato que consideró especialmente importante: la presencia de un arma de fuego en poder del padre. "¿Por qué esto es tan importante? Porque si el agresor cuenta con un arma de fuego en su poder, eso significa alto riesgo para las víctimas, no solo para las niñas, sino para la mujer que sufrió o sufre violencia de género", explicó. En ese sentido, detalló: "Como psicóloga, cuando atiendo a una víctima de violencia de género, lo primero que hago es evaluar el nivel de riesgo". También mencionó el acceso a elementos letales, la seguridad de la vivienda, la red de apoyo, los recursos económicos, la documentación personal y el cumplimiento de medidas judiciales previas.

Flor Rodríguez cuestionó la importancia de trabajar con perspectiva de género

En otra de sus publicaciones, Florencia Rodríguez realizó una intervención irónica para mostrar cómo, según su mirada, puede justificarse la conducta de un agresor cuando no se trabaja con perspectiva de género. Durante el video, simuló una consulta psicológica en la que cuestionaba las explicaciones de un hombre que responsabilizaba a la madre de la menor y ponía en duda la denuncia. Al finalizar, aclaró: "Todo esto que escuchaste recién suena totalmente ridículo, ¿no? Es totalmente irónico, como psicóloga jamás haría este tipo de comentarios".

Flor Rodríguez sobre el conflicto de Mauro Icardi y su hija, Francesca

La profesional explicó que los hombres que ejercen violencia también pueden llegar a terapia, aunque señaló que muchos lo hacen obligados por la Justicia y sin un motivo de consulta propio. "Si el psicólogo NO trabaja con perspectiva de género, puede caer en el error de justificar la violencia del agresor y no incluir esas conductas como un objetivo terapéutico a trabajar", escribió. También se refirió a la atención de las víctimas y sostuvo que un profesional sin esta perspectiva puede caer en la revictimización, invalidar sus relatos y no brindarles la ayuda necesaria.

Florencia Rodríguez habló sobre la revictimización de Francesca y la respuesta de la sociedad

En otro de sus posteos, la psicóloga comparó la reacción social frente a distintas denuncias realizadas por menores y cuestionó la manera en que se respondió al caso de Francesca. Allí señaló que, mientras otras denuncias fueron escuchadas y acompañadas, en esta oportunidad aparecieron comentarios que cuestionaban el relato de la niña. Entre las situaciones que enumeró, mencionó la publicación de información personal, la hipersexualización de su historia, las dudas sobre su palabra y los argumentos que justificaban el maltrato recibido. "Que no haya 'marcas visibles' no significa que la violencia NO exista o que la denuncia sea falsa. Todo el contexto de violencia previo le da validez a la denuncia de la niña", afirmó.

Flor Rodríguez sobre el conflicto de Mauro Icardi y su hija, Francesca

La especialista también destacó el acompañamiento de la madre y de la abuela de la adolescente, y puso el foco en la importancia de que una víctima encuentre una respuesta positiva en su entorno: "Si algo destaco de esto es que su mamá SI la escuchó, la asistió y la acompañó (en muchos casos no sucede), y que su abuela la apoyó públicamente con un mensaje de 'YO SI TE CREO'. Eso es valiosísimo para una niña que se animó a hablar y pedir ayuda", expresó. En esa misma publicación, la psicóloga sostuvo: "Todo el contexto de violencia previo le da validez a la denuncia de la niña".

En el caso de Mauro Icardi y su hija Francesca, Florencia Rodríguez puso el foco en la importancia de que la denuncia de la menor sea escuchada y de que se contemplen los antecedentes y las posibles situaciones de riesgo. La psicóloga también cuestionó las reacciones que buscan desacreditar el relato de la niña o responsabilizar a su madre, y remarcó que el acompañamiento y la protección deben estar en el centro de la respuesta ante este tipo de situaciones.