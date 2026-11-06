Escándalo en la casa de Mauro Icardi: del llamado a la policía a la brutal discusión entre Wanda Nara y la China Suárez

Un nuevo episodio volvió a enfrentar a Wanda Nara y Mauro Icardi. Esta vez, el conflicto tuvo como escenario la casa que el futbolista ocupa en Nordelta y derivó en una intervención policial, una denuncia por presuntas lesiones y actuaciones judiciales en la Fiscalía de Tigre. En medio del escándalo, también se habría producido un fuerte enfrentamiento entre la conductora y la China Suárez, actual pareja del delantero.

Wanda Nara y Mauro Icardi protagonizaron una nueva pelea en Nordelta

Qué dice la denuncia que Wanda Nara contra Mauro Icardi

En LAM, Mauro Szeta reconstruyó los detalles de la denuncia por presuntas lesiones que involucra al futbolista y explicó qué medidas ordenó la Fiscalía. Al comenzar su intervención, el periodista fue cuidadoso en aclarar que estaba contando lo que figura en la denuncia y que todavía debía ser corroborado. "Lo que voy a contar es lo que está denunciado. Después habrá que verificar si hay esta forma de probarlo", señaló.

Wanda Nara junto a sus hijas Isabella y Francesca Icardi

Según explicó el periodista, Wanda Nara se presentó en la comisaría cuarta de Tigre y relató que había recibido un mensaje de WhatsApp de una de sus hijas, de 11 años. "Palabras más, palabras menos, papá me pegó, tengo miedo", dijo el comunicador al reconstruir el contenido del mensaje que, tal como menciona la denuncia, la menor le habría enviado desde una computadora mientras se encontraba en la vivienda de su padre.

A partir de esa presentación tomó intervención el fiscal de género Julio Petruchi, quien dispuso distintas medidas para avanzar con la investigación. Entre ellas, ordenó un reconocimiento médico legal. Sobre este punto, el periodista especializado en policiales hizo una aclaración importante: "Es de rutina. Como la denuncia dice que hay un golpe o como la nena refiere haber sido golpeada según la madre, tiene que haber intervención de un médico para que lo constate". Y remarcó: "No es que lo están confirmando".

El periodista también explicó que Mauro Icardi fue notificado de la formación de una causa penal por el presunto delito de lesiones. "A partir de este momento empezás a ser investigado por el delito de lesiones", detalló sobre el procedimiento. Según la versión policial que se expuso en el programa, cuando los efectivos llegaron a la propiedad, el futbolista se encontraba allí y se habría negado a entrevistarse con ellos. Mauro Szeta aclaró que todavía restaba reconstruir lo sucedido y que podrían ser relevantes los testimonios y las cámaras de seguridad del barrio privado.

El tenso cruce entre Wanda Nara y la China Suárez en Nordelta

Pero el episodio no terminó con la intervención policial. En el mismo programa, Pepe Ochoa contó que Wanda Nara se presentó en la casa después de recibir el mensaje de su hija y que allí se produjo una fuerte discusión. Según su reconstrucción, Mauro Icardi salió a recibirla y ambos comenzaron a discutir a los gritos, mientras Martín Migueles, pareja de la conductora, intentaba intervenir para calmar la situación.

La China Suárez quedó involucrada en una nueva pelea entre Mauro Icardi y Wanda Nara

El panelista también aseguró que se produjo un enfrentamiento entre la empresaria y la China Suárez en la puerta de la propiedad, con insultos y un intercambio verbal muy tenso. El panelista agregó que, durante ese momento, se realizaron llamados al 911 y que la Policía tuvo que intervenir. Según la información que transmitió en LAM, en uno de esos llamados se indicó que Icardi y la actriz no estaban en la casa y que ambos se encontraban en un kayak en el río.

La causa continúa en etapa de investigación y todavía resta determinar qué ocurrió dentro de la vivienda y cuáles fueron las circunstancias del episodio. Por el momento, las versiones difundidas en LAM y el contenido de la denuncia deberán ser contrastados con las pruebas que reúna la Justicia.